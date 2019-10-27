Политика
Российская газета«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
В 2014 году "АдГ" впервые вошла в парламент Тюрингии с 10,6 процента голосов. Получается, она прибавила 12,8 процента - рекорд на этих выборах. А христианские демократы поставили антирекорд - минус 11,7 процента по сравнению с собственным результатом пятилетней давности.
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Экономика
Более трех миллиардов рублей выплатят амурским аграриям за паводок
Технологии
Ложка-картошка: в России создали одноразовую посуду из крахмала
Из обычного крахмала, картофельного или зернового, ученые создали полностью биоразлагаемый пластик, который не наносит вреда природе при утилизации.
Политика
Посол России объяснил жесткие меры Вашингтона против Бутиной
Если бы Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры, считает посол России в США Анатолий Антонов.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Армия и оружие
Сегодня День армейской авиации
Политика
Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Происшествия
В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
Общество
Умер советский диссидент Буковский
Напомним, в 1976 году советское правительство обменяло диссидента Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор бывший диссидент проживал в Великобритании.
Политика
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщают РИА «Новости».
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
Гаджеты
Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS
Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
Здоровье
Врачи предупредили об опасности томатного сока
Врачи рассказали, что употребление томатного сока может быть опасным для тех, кто болен гипертонией.
Происшествия
Солдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855
Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
Гаджеты
Новый смартфон Honor получил сервисы Google
Установленные по умолчанию сервисы Google в глобальной версии смартфона Honor 9X сделает устройство еще более привлекательным в глазах европейских пользователей.
Армия и оружие
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Наука
Источником больших выбросов углекислого газа оказались горные реки
Швейцарские исследователи заявили, что быстрые горные реки создают около трети выбросов углекислого и других парниковых газов, выделяющих пресноводными водоемами планеты.
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
Экономика
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Политика
Экс-посол Австрии в РФ назвал условие отмены антироссийских санкций ЕС
Экс-посол Австрии в РФ Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходимо, чтобы в ЕС была единая групп стран, готовых поддержать соответствующее решение.
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Армия и оружие
Reuters узнал о раскрытии убежища аль-Багдади его ключевым помощником
«Аль-Этави предоставил ценную информацию, которая помогла иракской группе агентств по обеспечению безопасности завершить недостающие фрагменты головоломки о передвижении аль-Багдади и местах, которые он обычно скрывал», — сказал один собеседников Reuters.
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.