В 2014 году "АдГ" впервые вошла в парламент Тюрингии с 10,6 процента голосов. Получается, она прибавила 12,8 процента - рекорд на этих выборах. А христианские демократы поставили антирекорд - минус 11,7 процента по сравнению с собственным результатом пятилетней давности.

«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии

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Политика Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.