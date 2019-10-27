Политика

Российская газетаРоссийская газета«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии

В 2014 году "АдГ" впервые вошла в парламент Тюрингии с 10,6 процента голосов. Получается, она прибавила 12,8 процента - рекорд на этих выборах. А христианские демократы поставили антирекорд - минус 11,7 процента по сравнению с собственным результатом пятилетней давности.
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«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:38, Вашингтон
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