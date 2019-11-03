Единоборства
RT на русскомАльварес откажется от титула чемпиона WBO, которым владел Ковалёв
Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал Ковалёва в 11-м раунде и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории. Ранее сообщалось, что Ковалёв поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с Альваресом.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
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