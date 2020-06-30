Общество

ВедомостиВедомостиАля Самохвалова назначена главой Petropavlovsk

Аля Самохвалова назначена генеральным директором золотодобывающей компании Petropavlovsk, сообщила пресс-служба организации. Ранее она занимала пост заместителя генерального директора.
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Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП

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Наука

Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено

По данным нового научного исследования специалистов Калифорнийского университета, расположенного в Дэвисе, непастеризованное или же парное коровье молоко может быть крайне опасно – его не стоит употреблять в пищу.
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Вечером 30 июня двое мужчин пострадали в дорожном конфликте на Дальневосточной улице в Иркутске.
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Шрёдер назвал санкции по «Северному потоку – 2» нападением на экономику ЕС

Берлин, 1 июля 2020, 06:58 — REGNUM Сознательным расторжением трансатлантического партнерства и нападением на европейскую экономику назвал готовящиеся санкции США против «Северного потока — 2» бывший канцлер ФРГ, глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер в комментарии для издания Handelsblatt.
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В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
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Умер российский актер Виктор Проскурин

Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
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Общество

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Общество

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Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани, возглавляющий делегацию европейских политиков, приехавших в Крым, сравнил полуостров во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, добавив, что только после воссоединения с Россией в регионе началось восстановление.
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

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Павел Алексеевич Масловский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Наиболее известный как один из основателей и генеральный директор Группы Компаний «Петропавловск». С 19 декабря 2011 года по 15 октября 2014 года был членом Совета Федерации от законодательной власти Амурской области.
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