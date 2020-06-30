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Политика Шрёдер назвал санкции по «Северному потоку – 2» нападением на экономику ЕС Берлин, 1 июля 2020, 06:58 — REGNUM Сознательным расторжением трансатлантического партнерства и нападением на европейскую экономику назвал готовящиеся санкции США против «Северного потока — 2» бывший канцлер ФРГ, глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер в комментарии для издания Handelsblatt.

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