Общество
ВедомостиАля Самохвалова назначена главой Petropavlovsk
Аля Самохвалова назначена генеральным директором золотодобывающей компании Petropavlovsk, сообщила пресс-служба организации. Ранее она занимала пост заместителя генерального директора.
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Evo-rus.com вчера в 04:27
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
РИА Новости вчера в 23:17
Наука
Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено
По данным нового научного исследования специалистов Калифорнийского университета, расположенного в Дэвисе, непастеризованное или же парное коровье молоко может быть крайне опасно – его не стоит употреблять в пищу.
Live24 вчера в 08:08
Происшествия
Два человека пострадали в дорожной стычке со стрельбой в Иркутске
Вечером 30 июня двое мужчин пострадали в дорожном конфликте на Дальневосточной улице в Иркутске.
ИнфоСМИ вчера в 14:05
Политика
Шрёдер назвал санкции по «Северному потоку – 2» нападением на экономику ЕС
Берлин, 1 июля 2020, 06:58 — REGNUM Сознательным расторжением трансатлантического партнерства и нападением на европейскую экономику назвал готовящиеся санкции США против «Северного потока — 2» бывший канцлер ФРГ, глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер в комментарии для издания Handelsblatt.
REGNUM вчера в 23:58
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК вчера в 07:56
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru вчера в 19:17
Общество
В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу
"Часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
РИА Новости вчера в 12:17
Общество
Представитель ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила усилия по борьбе с распространением пандемии коронавируса в стране.
Известия вчера в 23:25
Армия и оружие
Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет
Представитель американского оборонного ведомства Джонатан Хоффман заявил, что Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и запрещенным на территории РФ радикальным движением «Талибан»*.
Военное дело вчера в 02:12
Общество
Минтруд назначил сроки выплат по 10 тысяч рублей на детей
Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
URA.Ru вчера в 18:07
Футбол
Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.
Lenta.ru вчера в 00:58
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Происшествия
Почти 20 человек погибли при взрыве газа в больнице в Тегеране
Интерфакс вчера в 18:34
Политика
Французский депутат сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей
Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани, возглавляющий делегацию европейских политиков, приехавших в Крым, сравнил полуостров во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, добавив, что только после воссоединения с Россией в регионе началось восстановление.
Известия вчера в 17:16
Здоровье
Связь между риском заражения коронавирусом и генетикой раскрыта
Профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета Михаил Чурносов рассказал, что генетическая предрасположенность влияет на риск заболевания COVID-19, а также на тяжесть развития инфекции.
МедиаПоток вчера в 09:31
Экономика
В Казахстане заявили о повышении тарифов на электроэнергию
Заявки в министерство на повышение тарифов подали 35 из 44 энергопроизводящих организаций.
REGNUM вчера в 08:01
Происшествия
В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков
Вести.Ru вчера в 15:00
Политика
В России начался основной этап голосования по Конституции
У россиян есть последний шанс проголосовать по поправкам к Конституции В России в среду, 1 июня, начался основной день всенародного голосования по вопросу изменения Конституции.
Lenta.ru вчера в 16:00
Политика
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
Кино
Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года
Telesputnik.ru вчера в 04:28
Здоровье
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Открытие школ с 1 сентября может проводиться по трем разным сценариям в условиях коронавируса, заявил изданию URA.RU врач-иммунолог Михаил Костинов.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
В России 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.
РИА Новости вчера в 17:00
Общество
Режим общей самоизоляции отменили в Новосибирской области с 1 июля
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
АиФ Новосибирск вчера в 22:46
Армия и оружие
В ОСК заявили о готовности создать серию эсминцев проекта «Лидер»
В Объединённой судостроительной корпорации рассказали о готовности создать серию эсминцев проекта "Лидер".
Piter.tv вчера в 01:32
Культура
Китайский художник Чжан Хуань подарит картину Эрмитажу
Один из крупнейших и наиболее известных художников Китая Чжан Хуань предложит Государственному Эрмитажу выбрать одну из своих работ и включить в свою коллекцию.
Мойка78 вчера в 21:32
Авто
Две модели Toyota получат спортивные версии в России
В начале 2021 года компания Toyota начнет российские продажи спортивных спецверсий седана Corolla и компактного кроссовера C-HR.
AutoNews вчера в 11:34
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия 29 июня в 15:44