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Газета.Ru
Газета.Ru

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

Москва и Пекин держат курс на отказ от американской валюты. Доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем на минимуме, а национальных валют — на максимуме.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Финансист предсказал дату падения доллара как мировой валюты

Экономика сегоднявчера в 06:09
Газета.Ru

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Газета.Ruвчера в 15:24
РБК

Bitcoin, Ripple, стейблкоин. Что может претендовать на место доллара

РБКвчера в 12:33
Сегодня.ру

Доллар, гудбай!

Сегодня.ру17:04
Дума ТВ

Китай и Россия отвернулись от доллара

Дума ТВвчера в 03:34
Народные новости

Россия и Китай добьют доллар «дедолларизацией»

Народные новостивчера в 03:05
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

РИА Новостивчера в 01:00

В Нью-Йорке задержали кидавшего камни в генконсульство России

Ранее ИА REGNUM сообщало, что почти всю прошлую неделю неизвестный мужчина приходил к зданию генконсульства России в Нью-Йорке, кидая камни в автомобили диппредставительства и угрожая убийством его сотрудникам.
REGNUM23:07
75

Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»

Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении "Северного потока - 2", заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ruвчера в 02:41
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Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона

Российские ученые из Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН и лаборатории активных сред и систем МФТИ совместно с американскими коллегами экспериментально получили и детально исследовали систему взаимодействующих частиц, для которых формально не выполняется третий закон Ньютона, рассказали РИА Новости в пресс-службе ОИВТ.
РИА Новости20:27

Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол выступили с осуждением того, что Россия, по их мнению, готова оказать Белоруссии "военную помощь" в связи с проходящими в этой стране протестами.
РИА Новости21:25
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Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
18

Два боевых корабля Каспийской флотилии прибыли в Азербайджан

На соревнованиях моряки должны будут продемонстрировать мастерство выполнения артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, специальной подготовки и борьбы за живучесть корабля, уточняется в сообщении.
iReactorвчера в 08:56
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Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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