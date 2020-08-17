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Газета.Ru
Газета.Ru

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

Москва и Пекин держат курс на отказ от американской валюты. Доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем на минимуме, а национальных валют — на максимуме.
РИА Новостивчера в 01:00
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Сегодня.ру

Доллар, гудбай!

Сегодня.ру17:04
Газета.Ru

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Газета.Ruвчера в 15:24
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

РИА Новостивчера в 01:00
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Финансист предсказал дату падения доллара как мировой валюты

Экономика сегоднявчера в 06:09
Дума ТВ

Китай и Россия отвернулись от доллара

Дума ТВвчера в 03:34
Народные новости

Россия и Китай добьют доллар «дедолларизацией»

Народные новостивчера в 03:05
РБК

Bitcoin, Ripple, стейблкоин. Что может претендовать на место доллара

РБКвчера в 12:33

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
12

Запущены продажи нового кроссовера Renault Duster с турбомотором

Внешний облик Renault Duster, оснащенных турбомотором, имеет некоторые особенности: элементы ярко-красного цвета на радиаторной решетке, переднем бампере, двери багажника и рейлингах, а также легкосплавные колесные диски на 17 дюймов в качестве опционального оборудования.
Новые автомобили01:06
11

В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предлагает закрыть кальянные заведения до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, передает RT.
Газета.Ru00:14

Мишустин призвал провести генеральную уборку на Дальнем Востоке

«Экологический туризм, национальный проект "Туризм" — должны сопутствовать большой генеральной уборке на Дальнем Востоке»,— сказал господин Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ01:36
1

Мишустин поддержал условия выдачи льготной ипотеки на Чукотке и Колыме

Премьер-министр России Михаил Мишустин 18 августа одобрил идею изменения условий выдачи льготной ипотеки под 2% годовых, расширив их на покупку квартир на вторичном сельском рынке в Магаданской области и на Чукотке.
Известия00:54
1

Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
РИА Новости00:58
18

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известиявчера в 11:43