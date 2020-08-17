Альянс Китая и России ударил по позициям доллара
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Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.В источнике
С чего всё началось
Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара
Москва и Пекин держат курс на отказ от американской валюты. Доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем на минимуме, а национальных валют — на максимуме.
РИА Новостивчера в 01:00
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