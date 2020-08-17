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Газета.Ru
Газета.Ru

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

Москва и Пекин держат курс на отказ от американской валюты. Доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем на минимуме, а национальных валют — на максимуме.
РИА Новостивчера в 01:00
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Сегодня.ру

Доллар, гудбай!

Сегодня.ру17:04
Газета.Ru

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Газета.Ruвчера в 15:24
Народные новости

Россия и Китай добьют доллар «дедолларизацией»

Народные новостивчера в 03:05
Экономика сегодня

Финансист предсказал дату падения доллара как мировой валюты

Экономика сегоднявчера в 06:09
Дума ТВ

Китай и Россия отвернулись от доллара

Дума ТВвчера в 03:34
РБК

Bitcoin, Ripple, стейблкоин. Что может претендовать на место доллара

РБКвчера в 12:33
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

РИА Новостивчера в 01:00

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед президентом

Согласно опубликованному 17 августа постановлению на Национальном правовом интернет-портале, правительство Белоруссии в соответствии с законом сложило полномочия перед вновь избранным президентом.
Кривое-зеркало.рувчера в 04:10
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В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ru17:08
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Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку – крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07

Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября

«Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей)», – говорится в документе.
Ведомостивчера в 09:40
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