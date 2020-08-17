Экономика
Газета.RuАльянс Китая и России ударил по позициям доллара
Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
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с чего всё началось
Москва и Пекин держат курс на отказ от американской валюты. Доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем на минимуме, а национальных валют — на максимуме.РИА Новости01:00
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Кино
У фильма Нолана «Интерстеллар» появится сиквел
Авторитетные источники сообщили информационному ресурсу We got this covered о работе над сиквелом фильма Користофера Нолана "Интерстеллар".
Газета.Ru 09:59
Политика
Отпущены задержанные за подготовку провокации против Лукашенко
Три человека, которых задержали якобы за подготовку провокации против президента Белоруссии Александра Лукашенко, были отпущены после профилактической беседы с милицией.
Телеканал 360° 15:11
Единоборства
Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Главным событием прошедшего турнира UFC 252 стало сражение тяжеловесов Миочича и Кормье. Американцы боролись за чемпионский титул.
CT news вчера в 23:51
Общество
В Долине Смерти в США зафиксировали самую высокую температуру на Земле
В национальном парке Долина Смерти в США, предположительно, зафиксирована самая высокая температура на Земле.
Известия 09:24
Происшествия
Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти
РИА Новости вчера в 17:36
Общество
В Минске уволили главу театра после поддержки протестов
RT на русском 11:56
Наука
Биопротез клапана сердца, который можно имплантировать без швов, создают ученые Кузбасса
Имплантация новых клапанов сердца занимает примерно в пять раз меньше времени, конструкция позволяет установить клапан без наложения швов и дополнительной фиксации.
Прокопьевск.ру 12:02
Политика
Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на проходящие в Беларуси массовые протесты против результатов выборов главы государства.
CT news 15:17
Происшествия
Неизвестный в Москве убил рабочего из-за поцарапанной машины
В ночь на 17 августа в Москве неизвестный обстрелял дорожных рабочих из-за поцарапанной машины.
Известия 02:44
Армия и оружие
В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше
Наращивание военного присутствия США в Польше будет способствовать эскалации напряженности у западных границ России, заявила в понедельник, 17 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
Известия 13:58
Футбол
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета 12:20
Общество
В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса
В Свердловской области с 18 августа возобновит работу общепит, в том числе рестораны, кафе, столовые и бары.
РБК 11:15
Происшествия
Глава Минздрава Белоруссии заявил о двух погибших во время протестов
Караник сказал, что во время акций протеста погибли два человека, один из них — в Минске.
Lenta.ru 10:52
Наука
Таяние льда в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата
Открытие, опубликованное 13 августа, в журнале Nature Communications Earth and Environment, значит, что ледники Гренландии прошли своего рода переломный момент, когда снегопад, ежегодно пополняющий ледяной покров, не успевает за льдом, который течет в океан с ледников.
Сайт интересных новостей вчера в 03:52
Политика
Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян
Писатель и участник боевых действий на юго-востоке Украины Захар Прилепин заявил, что белорусский спецназ избивал 33 россиян, задержанных в Минске.
Газета.Ru 15:21
Политика
Лукашенко испугался реакции России из-за протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что протесты, начавшиеся после президентских выборов, могут превратить республику в "санитарный кордон" против России.
Московский Комсомолец 15:25
Общество
Госдума РФ поддержала третью выплату 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
В Госдуме России поддержали третью выплату на детей до 16 лет. Это информация обнадежила россиян.
ToDay News Ufa 11:04
Политика
Меркель хочет обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии
Глава Германии Ангела Меркель сообщила президенту Литвы Гитанасу Науседе, что во вторник утром хочет обсудить с российским лидером ситуацию в Белоруссии.
Финансовая газета 14:23
Экономика
ЦБ торопится с поиском замены лондонскому индикатору
ЦБ торопится с поиском замены лондонскому индикатору Банк России предложил финансистам переходить на новые индикаторы, не дожидаясь прекращения существования через год индикатора LIBOR.
Коммерсантъ 15:00
Шоу-бизнес
Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму
Интернет пользователи раскритиковали недавние жалобы российской телеведущей на отдых в Крыму.
Вести Крым 10:28
Политика
Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию в Белоруссии. По его мнению, Лукашенко проиграет оппозиции.
CT news 02:06
Шоу-бизнес
Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор госпитализирован в Москве
Гор не раскрыл подробно причину пребывания, только вскользь заметил, что хочет исправить носовую перегородку, а компрессионные чулки нужны для того, чтобы избежать возникновение тромбов.
Topdaynews.ru 07:17
Политика
Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку
Глава штаба оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала жителей страны начать всеобщую забастовку.
Lenta.ru 15:08
Происшествия
Норвежца задержали в Осло по подозрению в нарушении гостайны
Фигуранту уже предъявлено обвинение в нарушении статей 123 и 124 Уголовного кодекса Норвегии, которые касаются разглашения государственной тайны и грубого ее разглашения.
Известия 07:44
Общество
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году с целью профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:41
Футбол
РФС проводит расследование в связи со смертью 17-летнего футболиста
Главный врач сборной России и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов заявил, что проводится расследование по поводу смерти 17-летнего футболиста Михаила Колосова во время матча.
Metaratings 14:25