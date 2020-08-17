Росстат зафиксировал снижение задолженности по зарплатам в июле

Москва, 17 августа 2020, 19:10 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в июле снизилась на 17,5 млн рублей, или на 0,8%, и по состоянию на 1 августа составила 2 млрд 176,7 млн рублей.