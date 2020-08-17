Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Экономика сегодня
Экономика сегодня

Альянс Китая и России ударит по позициям доллара

Совместная работа России и Китая по дедолларизации экономики наносит ущерб статусу доллара США. Американская валюта становится все менее привлекательным инструментом проведения международных торговых операций. Ситуация в американской экономике оценивается аналитиками как кризисная.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

Москва и Пекин держат курс на отказ от американской валюты. Доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем на минимуме, а национальных валют — на максимуме.
РИА Новости01:00
Подробнее о событии
ФАН

Россия научилась развиваться в условиях кризиса лучше остального мира

ФАН10:17
Мойка78

Грядет «дедолларизация»: Россия и Китай отвернулись от американской валюты

Мойка7805:27
Пятый канал

«Дедолларизация» приблизилась к «моменту прорыва»

Пятый канал03:48
Экономика сегодня

Финансист предсказал дату падения доллара как мировой валюты

Экономика сегодня06:09
Дума ТВ

Китай и Россия отвернулись от доллара

Дума ТВ03:34
Народные новости

Россия и Китай добьют доллар «дедолларизацией»

Народные новости03:05
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

РИА Новости01:00

В Мариинском театре выявлены около 30 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в коллективе Мариинского театра в Санкт-Петербурге составляет около тридцати человек, из них трое госпитализированы в инфекционные стационары.
В Мариинском театре выявлены около 30 случаев заражения коронавирусом
ТАСС09:54
7

Jaguar нацелен на создание водородных внедорожников к 2030 году

Если исследовательская работа, известная как Project Zeus, окажется успешной, технология водородного топлива, скорее всего, будет готова к производственному использованию примерно к моменту появления Range Rover Evoque следующего поколения в середине 2020-х годов, а затем будет использоваться для версии с нулевым уровнем выбросов для более крупных моделей в будущем.
Про Кроссоверы09:35

Постпред РФ в Вене подтвердил отказ США от саммита по Ирану

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что США отклонили предложение президента РФ Владимира Путина о проведении саммита по иранскому вопросу.
Коммерсантъ10:38
2

Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов

Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ заявил о низкой эффективности программы по строительству и модернизации пунктов погранпереходов.
Российская газета05:57

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
107

Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
РИА Новости10:34
186

«Билайн» запустил в Петербурге пилотную зону 5G

В понедельник, 17 августа, ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) совместно с компаниями Nokia и Qualcomm запустило в городском пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове в Петербурге пилотную зону 5G.
Коммерсантъ Санкт-Петербург07:55
3

Звезды Koktebel Jazz Party приглашают гостей Крыма на фестиваль

В преддверии главного музыкального события лета в Крыму – джазового фестиваля Koktebel Jazz Party (21 – 23 августа), в аэропорту города Симферополя стартовала акция с участием звезд KJP, известных российских музыкантов Ларисы Долиной, Игоря Скляра и Сергея Мазаева.
РИА Новости08:36