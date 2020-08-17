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Альянс Китая и России ударит по позициям доллара

Совместная работа России и Китая по дедолларизации экономики наносит ущерб статусу доллара США. Американская валюта становится все менее привлекательным инструментом проведения международных торговых операций. Ситуация в американской экономике оценивается аналитиками как кризисная.В источнике
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Дума ТВ

Китай и Россия отвернулись от доллара

Дума ТВ03:34
Мойка78

Грядет «дедолларизация»: Россия и Китай отвернулись от американской валюты

Мойка7805:27
Экономика сегодня

Финансист предсказал дату падения доллара как мировой валюты

Экономика сегодня06:09
Пятый канал

«Дедолларизация» приблизилась к «моменту прорыва»

Пятый канал03:48
ФАН

Россия научилась развиваться в условиях кризиса лучше остального мира

ФАН10:17
Народные новости

Россия и Китай добьют доллар «дедолларизацией»

Народные новости03:05
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

РИА Новости01:00

Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Пресненский суд Москвы в понедельник приговорил к 4 годам колонии модель Ольгу Синтюреву и ее сообщника за кражу 22 миллионов рублей из сейфа депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, отбывать наказание модель будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
РИА Новости12:19
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Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне «Ледникового периода»

Известная фигуристка Татьяна Навка заинтриговала поклонников, когда сообщила, что действительно будет участвовать в новом сезоне популярной в свое время программы «Ледниковый период», только в необычном для нее амплуа.
ГлобалМСК.ру10:06
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Правозащитники сообщили об аресте 30 протестующих в районе Куштау

Ишимбайский городской суд арестовал около 30 задержанных во время протестов на шихане Куштау в Башкирии, сообщила РИА Новости секретарь совета по правам человека при главе региона Зульфия Гайсина.
РИА Новости10:49

Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
РИА Новости10:34
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«Аэрофлот» сравнил нынешние цены на авиабилеты с временами СССР

Дешевых авиабилетов в Советском Союзе никогда не было — средней зарплаты в то время не хватило бы даже на полбилета на рейс Москва — Нью-Йорк, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости08:46
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
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