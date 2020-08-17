Альянс Китая и России ударит по позициям доллара
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Совместная работа России и Китая по дедолларизации экономики наносит ущерб статусу доллара США. Американская валюта становится все менее привлекательным инструментом проведения международных торговых операций. Ситуация в американской экономике оценивается аналитиками как кризисная.В источнике
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