Альянс Китая и России ударит по позициям доллара
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Совместная работа России и Китая по дедолларизации экономики наносит ущерб статусу доллара США. Американская валюта становится все менее привлекательным инструментом проведения международных торговых операций. Ситуация в американской экономике оценивается аналитиками как кризисная.В источнике
С чего всё началось
Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара
Москва и Пекин держат курс на отказ от американской валюты. Доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем на минимуме, а национальных валют — на максимуме.
РИА Новости01:00
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