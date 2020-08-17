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Альянс Китая и России ударит по позициям доллара

Совместная работа России и Китая по дедолларизации экономики наносит ущерб статусу доллара США. Американская валюта становится все менее привлекательным инструментом проведения международных торговых операций. Ситуация в американской экономике оценивается аналитиками как кризисная.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

Москва и Пекин держат курс на отказ от американской валюты. Доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем на минимуме, а национальных валют — на максимуме.
РИА Новости01:00
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ФАН

Россия научилась развиваться в условиях кризиса лучше остального мира

ФАН10:17
Мойка78

Грядет «дедолларизация»: Россия и Китай отвернулись от американской валюты

Мойка7805:27
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

РИА Новости01:00
Пятый канал

«Дедолларизация» приблизилась к «моменту прорыва»

Пятый канал03:48
Дума ТВ

Китай и Россия отвернулись от доллара

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Народные новости

Россия и Китай добьют доллар «дедолларизацией»

Народные новости03:05
Экономика сегодня

Финансист предсказал дату падения доллара как мировой валюты

Экономика сегодня06:09

Социальные связи предотвращают развитие депрессии

Автор исследования, доктор медицинских наук Джордан Смоллер рассказал, что самым важным фактором, предотвращающим появление депрессии, оказалось количество доверительных контактов, общение с семьей и близкими друзьями.
Социальные связи предотвращают развитие депрессии
ToDay News Ufa08:06
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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