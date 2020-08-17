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Альянс Китая и России ударит по позициям доллара

Совместная работа России и Китая по дедолларизации экономики наносит ущерб статусу доллара США. Американская валюта становится все менее привлекательным инструментом проведения международных торговых операций. Ситуация в американской экономике оценивается аналитиками как кризисная.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

Москва и Пекин держат курс на отказ от американской валюты. Доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем на минимуме, а национальных валют — на максимуме.
РИА Новостивчера в 01:00
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Сегодня.ру

Доллар, гудбай!

Сегодня.ру17:04
Газета.Ru

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Газета.Ruвчера в 15:24
РИА Новости

Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

РИА Новостивчера в 01:00
Экономика сегодня

Финансист предсказал дату падения доллара как мировой валюты

Экономика сегоднявчера в 06:09
Дума ТВ

Китай и Россия отвернулись от доллара

Дума ТВвчера в 03:34
Народные новости

Россия и Китай добьют доллар «дедолларизацией»

Народные новостивчера в 03:05
РБК

Bitcoin, Ripple, стейблкоин. Что может претендовать на место доллара

РБКвчера в 12:33

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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На онлайн-форуме «Машук» пройдет фестиваль короткометражных фильмов

Фестиваль короткометражных фильмов "Золотое руно" пройдет 23 августа на Северо-Кавказском молодежном онлайн-форуме "Машук - 2020" при поддержке Московского кавказского клуба, сообщил ТАСС руководитель культурно-развлекательной программы форума Александр Войсковой во вторник.
ТАСС02:49

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ruвчера в 10:19
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Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новостивчера в 05:39
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

В письме говорится, что сейчас «Роснефть» располагает 13 газовыми заправками и расширению их сети мешает отсутствие в законодательстве приоритетного доступа газозаправочных станций к подключению к ГТС «Газпрома».
РБК03:41
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