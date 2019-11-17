Акция протеста оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" за пропорциональные парламентские выборы в воскресенье на проспекте Руставели завершилась, однако протесты станут перманентными и будут проходить во все крупных городах страны.

Политика Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.

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Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Политика США поддержали протесты в Иране США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространённом в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Общество Знакомые историка-расчленителя рассказали о его дебошах Знакомый с историком более 30 лет Дмитрий Матлин рассказал, что Соколов часто неадекватно вел себя под воздействием алкоголя.

Политика Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Музыка Ротару вернется в Россию на заработки Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».

Футбол Молдова — Исландия 1:2 В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Франции одержала победу над командой Албании.

Общество Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.

Происшествия Сегодня ночью часть Корсакова лишилась тепла Подача тепла будет возобновлена после обнаружения и устранения порыва, сообщила пресс-служба администрации в 2:36 18 ноября.

Происшествия На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.

Футбол Сербия — Украина 2:2 Менее чем через две недели, 30 ноября в Бухаресте состоится жеребьёвка финальной стадии Евро-2020.