Политика
ТАСС«Альянс патриотов Грузии» планирует устраивать митинги по всей стране
Акция протеста оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" за пропорциональные парламентские выборы в воскресенье на проспекте Руставели завершилась, однако протесты станут перманентными и будут проходить во все крупных городах страны.
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Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Автоспорт
Сайнс-младший стал третьим на Гран-при Бразилии после штрафа Хэмилтона
Испанский пилот команды "Формулы-1" "Макларен" Карлос Сайнс-младший поднялся с четвертого на третье место в итоговом протоколе Гран-при Бразилии после штрафа британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса", сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Теннис
Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
Политика
США поддержали протесты в Иране
США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространённом в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
Общество
Знакомые историка-расчленителя рассказали о его дебошах
Знакомый с историком более 30 лет Дмитрий Матлин рассказал, что Соколов часто неадекватно вел себя под воздействием алкоголя.
Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Политика
Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси
В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников.
Общество
«Интерфакс» узнал о нескором возобновлении рейсов на курорты Египта
Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, так как египетские аэропорты по-прежнему не отвечают российским стандартам безопасности.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Футбол
Молдова — Исландия 1:2
В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Франции одержала победу над командой Албании.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Армия и оружие
Рассекречены документы о действиях словацких партизан в годы войны
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Кино
Софи Ди Мартино сыграет в сериале про Локи
Британская актриса Софи ди Мартино присоединилась к касту сериала «Локи» от Marvel и Disney+.
Происшествия
Сегодня ночью часть Корсакова лишилась тепла
Подача тепла будет возобновлена после обнаружения и устранения порыва, сообщила пресс-служба администрации в 2:36 18 ноября.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Футбол
Сербия — Украина 2:2
Менее чем через две недели, 30 ноября в Бухаресте состоится жеребьёвка финальной стадии Евро-2020.
Футбол
«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева
Политика
В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.