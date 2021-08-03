Александр Бурков принял решение наградить Виталину Бацарашкину премией в 11 млн рублей

Сегодня в аэропорту олимпийскую чемпионку встретили мэр Омска Оксана Фадина и губернатор Александр Бурков, а также все те, кто болел за омичку на Олимпийских играх в Токио.