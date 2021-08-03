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«Альянс патриотов Грузии» просит Путина возобновить российско-грузинский диалог

Лидеры пророссийской партии «Альянс патриотов Грузии» (АПГ) Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину.
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Текст письма в Facebook выложила представитель партии Ирма Инашвили.
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«Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ», — говорится в тексте письма, опубликованного в Facebook.
Известия
Под открытым письмом подписались экс-депутаты грузинского парламента, а также офицеры грузинских вооруженных сил в отставке.
Газета.Ru

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