Коммерсантъ«Альянс патриотов Грузии» просит Путина возобновить российско-грузинский диалогЛидеры пророссийской партии «Альянс патриотов Грузии» (АПГ) Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину.КоммерсантъТекст письма в Facebook выложила представитель партии Ирма Инашвили.Discover24«Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ», — говорится в тексте письма, опубликованного в Facebook.ИзвестияПод открытым письмом подписались экс-депутаты грузинского парламента, а также офицеры грузинских вооруженных сил в отставке.Газета.RuЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВSputnik Грузияhellovoronezh.ruЭкономика сегодняФАНГазета.RuiReactorREGNUMИзвестияПолитическая ЭкспертизаDiscover24Народные новостиНациональная служба новостейОбщественная служба новостейLife.ruKadara.ruCT newsNewInformТелеканал RTVIСлово и ДелоПодробнее о событииПравящая партия Грузии осудила призыв о нормализации отношений с РоссиейВзгляд.ру08:55В Грузии написали письмо Путину – соцсети одобряют и негодуютREGNUM19:21«Альянс патриотов Грузии» обратился за помощью к ПутинуГазета.Ru06:06Партия «Альянс патриотов Грузии» попросила Путина о содействии в урегулировании отношений с РоссиейРИА Новости05:24«Театр двух актеров» под управлением США: «открытое письмо» Путину из ТбилисиЕвразия Daily01:09«Мы оккупированы Америкой»: в Сети оценили письмо «Альянса патриотов Грузии» ПутинуФАН22:53Лидеры партии «Альянс патриотов Грузии» обратились к ПутинуМеждународная жизнь07:27Показать ещёОценить502Поделиться