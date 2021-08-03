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«Альянс патриотов Грузии» просит Путина возобновить российско-грузинский диалог

Лидеры пророссийской партии «Альянс патриотов Грузии» (АПГ) Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ
Письмо опубликовала в соцсети один из лидеров партии Ирма Инашвили.
Московский Комсомолец
Инашвили отмечает, что на «Альянс патриотов Грузии» оказывают информационное давление после того, как партия провела опрос среди населения, который показал, что большинство грузин хотят военного нейтралитета и нормальных отношений с Россией.
Известия
«Что целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон», — подчеркнули грузинские деятели.
Общественная служба новостей

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