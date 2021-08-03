Инашвили отмечает, что на «Альянс патриотов Грузии» оказывают информационное давление после того, как партия провела опрос среди населения, который показал, что большинство грузин хотят военного нейтралитета и нормальных отношений с Россией.
«Что целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон», — подчеркнули грузинские деятели.
Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал изменения схемы территориального планирования России ради строительства высокоскоростной железной дороги (ВСМ) от Москвы до Петербурга, сообщила пресс-служба правительства Москвы.
Антиковидные ограничения ужесточат в Ростовской области с 4 августа, в частности, посетить ряд заведений в регионе теперь можно будет только с сертификатом о прививке, справкой о перенесенном заболевании либо отрицательным ПЦР-тестом, сообщает правительство региона.
Постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, особенно если есть предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы, поэтому врач рекомендует в это время внимательно следить за здоровьем.
Газета «Цзинцзи Жибао» («Экономическая газета»), подчиняющаяся Центральному комитету Коммунистической партии Китая, опубликовала сегодня, 3 августа, статью, в которой онлайн-игры описываются как «духовный опиум» для китайской молодежи.