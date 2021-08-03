Врач Валерий Вечорко рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса

Постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, особенно если есть предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы, поэтому врач рекомендует в это время внимательно следить за здоровьем.