Здоровье
BFM.ru«Альянс врачей» начал акции протеста против сокращения медиков
Участники акции держат плакаты с требованиями прекратить оптимизацию в медучреждениях, вернуть на работу уволенных врачей, повысить зарплату медперсоналу и сохранить доступную медицину, отмечает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В Сочи полиция задержала двух участниц пикета: задержали председателя регионального отделения «Альянса врачей» Юлию Волкову и врача Юлия Фрелих, об этом сообщала «Медиазона».Агентство Телеграф08:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Пикет против коррупции в здравоохранении запланировали в Екатеринбурге
Эхо Москвы в Екатеринбурге28 ноября в 05:44
На Урале пройдут митинги «Альянса врачей» против коррупции в здравоохранении
Европейско-Азиатские новости28 ноября в 07:19
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Общество
Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Гаджеты
В Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10
Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
Общество
Власти Москвы решили улучшить положение города в мировых рейтингах
Улучшать образ планируется путем повышения позиции Москвы в международных рейтингах. На выполнение работ отведено до 360 дней.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Происшествия
Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест
Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Шоу-бизнес
Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти
Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Футбол
«Реал» обыграл «Алавес» и вышел на первое место
Хоккей
В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин
Футбол
«Витесс» официально объявил об отставке Слуцкого
Нидерландский "Витесс" официально объявил об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС.
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Абу-Даби - заключительного этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Политика
Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении ввести в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток» 8 января 2020 года.
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
Происшествия
Летевший в Волгоград самолёт вынужденно сел в Астрахани из-за тумана
«Рейс 2141 авиакомпании S7 вылетел из аэропорта Домодедово и произвёл вынужденную посадку в аэропорту города Астрахань из-за метеоусловий Волгограда, не позволяющих командиру воздушного судна принять решение о посадке в аэропорту назначения», — заявили в аэропорту.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Происшествия
Судно с крымчанами на борту задержано в Великобритании
В Портленде задержано судно Jireh под флагом Нигерии, на борту которого находятся девять человек из Крыма.
Футбол
«Ньюкасл» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в чемпионате Англии
Встреча завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл "Манчестер Сити", на 22-й минуте отличился Рахим Стерлинг.
Политика
На Украине заявили об утрате смысла существования страны
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Здоровье
Что изменится в российских законах в декабре 2019 года
1 декабря вступит в силу приказ Минкомсвязи, в соответствии с которым аутентификация и идентификация абонентов мобильных сетей будет проходить с использованием отечественной криптографии, одобренной ФСБ.
Экономика
Число заемщиков МФО с начала года увеличилось почти на 25%
Число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) с января по сентябрь этого года увеличилось на 24% до 11 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Центробанка (ЦБ) Владимира Чистюхина.
Кино
Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Общество
Движение «За права человека» учредит новую организацию
Движение "За права человека" учредит новую одноименную организацию без юрлица, сообщил лидер движения Лев Пономарев.
Политика
Париж оскорбился после слов Эрдогана о мозге Макрона
Послу Турции в Париже придется объяснить слова президента Тайипа Эрдогана в адрес французского лидера Эммануэля Макрона.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.