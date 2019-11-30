Здоровье

BFM.ruBFM.ru«Альянс врачей» начал акции протеста против сокращения медиков

Участники акции держат плакаты с требованиями прекратить оптимизацию в медучреждениях, вернуть на работу уволенных врачей, повысить зарплату медперсоналу и сохранить доступную медицину, отмечает «Интерфакс».
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с чего всё началось
В Сочи полиция задержала двух участниц пикета: задержали председателя регионального отделения «Альянса врачей» Юлию Волкову и врача Юлия Фрелих, об этом сообщала
 «Медиазона».
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