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Алжир пока не может компенсировать Европе поставки российского газа

Алжир на текущий момент не способен компенсировать европейским странам поставки российского газа, заявил гендиректор алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфик Хаккар.
Коммерсантъ
По словам Хаккара, компания намерена с 2022 по 2026 год инвестировать порядка 40 миллиардов долларов в разведку и добычу нефти и газа.
РИА Новости
Болгария заявляла, что намерена отказаться от российского газа после окончания действующего контракта с «Газпромом».
Коммерсантъ
Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа.
РИА Новости

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Алжир пока не может компенсировать Европе поставки российского газа
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Газета.Ruвчера в 15:40
Глава Sonatrach: Алжир в данный момент не может компенсировать российский газ Европе
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