КоммерсантъАлжир пока не может компенсировать Европе поставки российского газаАлжир на текущий момент не способен компенсировать европейским странам поставки российского газа, заявил гендиректор алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфик Хаккар.КоммерсантъПо словам Хаккара, компания намерена с 2022 по 2026 год инвестировать порядка 40 миллиардов долларов в разведку и добычу нефти и газа.РИА НовостиБолгария заявляла, что намерена отказаться от российского газа после окончания действующего контракта с «Газпромом».КоммерсантъАлжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа.РИА НовостиЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаГазета.RuПолитика СегодняПодробнее о событииАлжир заявил о неспособности компенсировать российский газ ЕвропеМосковский Комсомолецвчера в 16:59Газовых резервов Алжира на Европу в ближайшие годы не хватитИА Красная Веснавчера в 12:43Алжир пока не может компенсировать Европе поставки российского газаКоммерсантъвчера в 15:49В Алжире усомнились в возможности компенсировать российский газ ЕвропеГазета.Ruвчера в 15:40Глава Sonatrach: Алжир в данный момент не может компенсировать российский газ ЕвропеПРАЙМвчера в 14:24Algerie Eco: Алжир не сможет заместить российский газ в ЕвропеФАНвчера в 16:19Эксперт: резервов Алжира недостаточно для замещения российского газа в ЕвропеТАССвчера в 09:12Показать ещёОценить291Поделиться