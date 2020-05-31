Энергетика
Экономика сегодняАлжир предложил провести встречу ОПЕК+ на следующей неделе
Первая министерская встреча ОПЕК+ после вступления в силу новой сделки по сокращению добычи может состояться уже на следующей неделе, по просьбе председательствующего в этом году в организации министра энергетики Алжира конференцию с 9-10 июня могут перенести на 4 июня.
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Россия согласилась на перенос встречи участников соглашения о сокращении добычи нефти
Эхо Москвывчера в 16:03
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В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
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ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Майком Джеймсом. Игрок подписал с клубом трёхлетнее контрактное соглашение.
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О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства.
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На Сахалине коронавирус выявили у четырехмесячного ребенка
Заражение коронавирусом нового типа выявили у четырехмесячного ребенка на Сахалине, 1 июня сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
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Сегодня со станции и подстанции скорой помощи на линию вышли 6 бригад (в нормальных условиях в городе должны работать 18 бригад - ред.). Принимаются меры для снижения нагрузки на скорую помощь.
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Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
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