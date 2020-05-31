Первая министерская встреча ОПЕК+ после вступления в силу новой сделки по сокращению добычи может состояться уже на следующей неделе, по просьбе председательствующего в этом году в организации министра энергетики Алжира конференцию с 9-10 июня могут перенести на 4 июня.

Шоу-бизнес У Елены Воробей выявили коронавирус Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом сама артистка заявила в инстаграме. 14

Общество Телеведущий Евгений Попов назвал «уродами» организацию Human Rights Watch В ироничном ключе раскритиковал позицию американской организации Human Rights Watch телеведущий Евгений Попов 1 июня в своем телграм-канале.

Политика Франция предложила Twitter переехать из США в случае «нестабильности» Министр по цифровым технологиям Франции Седрик О в интервью Radio J предложил Twitter перенести свою штаб-квартиру в его страну на случай, если компания столкнется с неблагоприятной обстановкой в Соединенных Штатах.

Политика Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7 Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид. 1,1K

Космос Пилотируемый корабль Crew Dragon пристыковался к МКС Первый в истории частный пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA. 1,9K

Кино Премьера нового сезона «Ну, погоди!» может состояться в конце лета Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что премьера первого эпизода нового цикла мультсериала «Ну, погоди!» планируется на конец лета или начало осени 2020 года, передаёт ТАСС.

Баскетбол Официально: Майк Джеймс останется в ЦСКА до 2023 года ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Майком Джеймсом. Игрок подписал с клубом трёхлетнее контрактное соглашение.

Общество Граждане России начнут получать с 1 июня три новые выплаты С начала лета начнется выплата ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, размер и условия получения которого определяется на региональном уровне. 100

Космос Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства. 11

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 618

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 56

Общество Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса. 362

Общество Правительство Сахалина не признало запрет на въезд в Оху Южно-Сахалинск, 1 июня 2020, 07:19 — REGNUM Правительство Сахалина ответило скандальному мэру Охи Сергею Гусеву, который издал распоряжение о запрете на въезд в муниципалитет представителей региональной власти в рамках борьбы с коронавирусом. 1

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,5K

Общество На Сахалине коронавирус выявили у четырехмесячного ребенка Заражение коронавирусом нового типа выявили у четырехмесячного ребенка на Сахалине, 1 июня сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. 4

Здоровье Минздрав: в Петропавловске сегодня работает шесть бригад скорой помощи Сегодня со станции и подстанции скорой помощи на линию вышли 6 бригад (в нормальных условиях в городе должны работать 18 бригад - ред.). Принимаются меры для снижения нагрузки на скорую помощь.