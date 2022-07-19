В апреле министерство по экологическому переходу Италии сообщило, что в 2021 году Алжир продал в Италию 21 миллиард кубометров, став вторым после России поставщиком природного топлива с 28% от общего объема.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым.
РЖД направили в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений, считая, что санкции ЕС направлены на ограничение возможностей холдинга выполнять социально значимые, гуманитарные функции, сообщает компания.
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили украинского корректировщика, наводившего американские гаубицы М777 на объекты в населенных пунктах Верхнеторецкое, Новоселовка и Васильевка под Донецком, сообщает РИА "Новости".