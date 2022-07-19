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Алжирская Sonatrach изучит просьбу Европы по увеличению поставок газа

Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach намерена изучить просьбы некоторых европейских стран по увеличению поставок газа.
Газета.Ru
В апреле министерство по экологическому переходу Италии сообщило, что в 2021 году Алжир продал в Италию 21 миллиард кубометров, став вторым после России поставщиком природного топлива с 28% от общего объема.
ПРАЙМ
Общий объем экспорта алжирского газа в прошлом году составил 54 миллиарда кубометров.
ПРАЙМ
Национальная компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
РИА Новости

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