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Алжирская Sonatrach представила инициативы по наращиванию поставок газа Италии

Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach представила свои инициативы по увеличению поставок газа итальянской Eni.
RT на русском
По словам Хаккара, компания намерена с 2022 по 2026 год инвестировать порядка 40 миллиардов долларов в разведку и добычу нефти и газа.
Finam.Ru
Уровень добычи нефти в стране до введения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ в мае 2020 года составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки, в феврале 2022 года - 982 тысячи баррелей.
Finam.Ru
Государственная нефтяная компания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
ПРАЙМ

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Алжирская компания Sonatrach может увеличить поставки газа в Италию
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ИА Красная Весна13:41
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Sonatrach: Алжир предложил увеличить поставки газа Италии
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