На вопрос ведущей об отношении Пескова к позиции известных личностей по происходящему на Украине, пресс-секретарь указал, что, в частности, знаком с Иваном Ургантом и, по его мнению, тот является "большим патриотом", у него есть своя точка зрения, но он не выносил ее в телеэфир.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют.
«Председатель Следственного комитета России поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело по факту осквернения в Гданьске памятника, установленного в память о советских и польских танкистах, освобождавших Польшу от нацистов», — говорится в сообщении на сайте СК России.