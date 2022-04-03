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Алжирская Sonatrach представила инициативы по наращиванию поставок газа Италии

Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach представила свои инициативы по увеличению поставок газа итальянской Eni.
RT на русском
Речь шла, прежде всего, о ряде инициатив краткосрочного и среднесрочного характера, направленных на увеличение поставок газа в Италию по Транссредиземноморскому газопроводу в рамках двустороннего партнерства.
РИА Новости
Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа.
РИА Новости
По словам Хаккара, компания намерена с 2022 по 2026 год инвестировать порядка 40 миллиардов долларов в разведку и добычу нефти и газа.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Итальянская Eni обсудила с представителями Алжира увеличение поставок газа
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Алжирская Sonatrach представила инициативы по наращиванию поставок газа Италии
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