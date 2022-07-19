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Алжирская компания Sonatrach изучает просьбы европейских стран увеличить поставки газа

Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach изучает просьбы ряда европейских стран увеличить поставки газа, заявил во вторник глава совета директоров компании Тауфик Хаккар.
РИА Новости
В апреле министерство по экологическому переходу Италии сообщило, что в 2021 году Алжир продал в Италию 21 миллиард кубометров, став вторым после России поставщиком природного топлива с 28% от общего объема.
ПРАЙМ
Общий объем экспорта алжирского газа в прошлом году составил 54 миллиарда кубометров.
ПРАЙМ
Национальная компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
РИА Новости

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Алжир изучит возможность увеличения поставок газа в ЕС
ИА Красная Весна07:10
Алжирская Sonatrach изучит просьбу Европы по увеличению поставок газа
Газета.Ru06:26
Алжирская компания Sonatrach изучает просьбы европейских стран увеличить поставки газа
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