РФ в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США - до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение Россией вложений в американские гособлигации за последние месяцы.

с чего всё началось

Американская торговая палата (AmCham), представляющая в РФ интересы инвесторов из США, назвала вывод Россией средств из государственных долговых бумаг Соединённых Штатов конъюнктурным решением.

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