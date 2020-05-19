Экономика

News.ruNews.ruAmCham объяснила продажу Россией облигаций госдолга США

Американская торговая палата (AmCham), представляющая в РФ интересы инвесторов из США, назвала вывод Россией средств из государственных долговых бумаг Соединённых Штатов конъюнктурным решением.
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с чего всё началось

Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

РФ в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США - до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение Россией вложений в американские гособлигации за последние месяцы.
РИА Новостивчера в 01:40

Подробнее о событии

В AmCham прокомментировали сокращение вложений России в гособлигации США

Аргументы и Фактывчера в 03:31

Россия сокращает вложения в госдолг США

Газета.Ruвчера в 12:56

Отказ России от вложений в госдолг США нанес удар по статусу доллара

Экономика сегоднявчера в 10:02

AmCham объяснила продажу Россией облигаций госдолга США

News.ruвчера в 14:23

Американский долг тихо становится только американским

Новостной фронтвчера в 03:20

Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

РИА Новостивчера в 01:40

Российские резервы из государственных бумаг США переводят в золото

Аргументы недели18 мая в 05:06
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 21:49, Ашберн
Общество

Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости 21:20
Энергетика

Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 01:44
1,7K
Здоровье

Омский Минздрав извинился перед женщинами, которых не пустили в роддом

РИА Новости 13:20
22
Общество

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
1,6K
Общество

На Украине продлили карантин до 22 июня

Кабинет министров Украины в среду, 20 мая, принял решение продлить карантин в стране до 22 июня, но с ослаблением некоторых ограничений.
Известия 08:25
2
Авто

Представили новый Porsche 911 Targa

После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс 18 мая в 00:10
2
Экономика

Четыре из пяти пунктов пропуска в Приморье были выкуплены государством

Поручение президента о выкупе у собственников автомобильных пунктов пропуска (АПП) через границу в Приморском крае в полном объеме не выполнено.
Konkurent.ru 19:15
2
Армия и оружие

От «демократизатора» к «парализатору»: Власть думает не как спасать народ, а как от него спасаться

Пресловутые дубинки-«демократизаторы», щиты и защитные шлемы, газ «Черемуха», с помощью которых сотрудники МВД и бойцы Внутренних войск противостояли митингующим в начале 1990-х, сменила куда более серьезная техника.
Свободная Пресса 06:51
Футбол

Президент федерации футбола Германии предложил ввести потолок зарплат

Президент федерации футбола Германии (DFB) Фритц Келлер считает, что в футболе необходимо ввести потолок зарплат.
Metaratings 11:59
Авто

Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»

Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета 01:01
4
Общество

Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса

Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
23
Культура

Netflix представил трейлер финального сезона «13 причин почему»

Потоковый сервис Netflix представил трейлер четвертого, заключительного сезона одного из своих самых скандальных проектов — сериала «13 причин почему».
Культуромания 14:07
Музыка

Новый клип Little Big вошел в пятерку самых популярных в мире

Музыкальный клип российской рейв-группы Little Big об ограблении казино (Hypnodancer) занял четвертую строчку в рейтинге самых просматриваемых видео на YouTube.
Известия вчера в 20:34
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Игры

«Делает монстром не облик»: польскому ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось пять лет

3DNews вчера в 07:40
3
Здоровье

Новый эпицентр пандемии коронавируса назван

Следующим очагом пандемии COVID-19 станет Латинская Америка, пишет Der Spiegel.
Live24 04:05
28
Общество

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире

Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 20:01
541
Наука

Слепых людей научили видеть буквы

Evo-rus.com 18 мая в 13:47
67
Здоровье

Врач назвал группу людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Российская газета 20:01
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Игры

Serious Sam 4 выйдет на PC в августе

Devolver Digital и Croteam объявили дату выхода игры Serious Sam 4 – август 2020 года.
The GEEK 15:50
6
Политика

Трамп пообещал прекратить принимать препарат гидроксихлорохин

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил).
РБК 20:17
1
Экономика

Минфин России выступил против субсидий на услуги ЖКХ

По словам Хованской, Минфин остается единственным ведомством, которое не поддержало идею Минстроя и депутатов Госдумы, предложивших в условиях пандемии COVID-19 снизить долю расходов граждан на оплату коммунальных услуг в общем доходе семьи с 22% до 15%.
Известия 12:00
1
Футбол

«Спартак» выкупил трансфер Соболева у «Крыльев Советов»

РБК 18 мая в 05:36
Авто

«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения

«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 10:00
10
Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
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Происшествия

В Южно-Сахалинске напали на сотрудника мэрии

В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника городской администрации, который сделал им замечание.
Российская газета 03:35
11
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,9K
Общество

Основатель сети секс-шопов из-за кризиса решил продать 35 магазинов

РБК 19:32
122
Общество

В России число выздоровевших за сутки превысило число заражённых

За минувшие сутки в России выявлено 8764 случая заболевания коронавирусом. При этом выписано за этот же день 9262.
Volgogradru 05:55
417
Космос

Curiosity нашел весомые доказательства изменения климата на Марсе

Используя марсоход Curiosity, ученые нашли доказательства существования древних озер, а также обнаружили органические соединения.
Ридус 08:10
2
Общество

Глава района Адыгеи ушел в отставку из-за коронавируса

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов ушел в отставку по собственному желанию, об этом он сообщил на внеочередной сессии районного совета народных депутатов.
Вестник Кавказа 15:07
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