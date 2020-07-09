Общество

REGNUMREGNUMМинфин США оштрафовал компанию Amazon за поставки товаров в Крым

В сообщении уточняется, что Amazon получила штраф на сумму $134 523 за то, что нарушила разные санкции, введенные по решению Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) и касающиеся поставок товаров и предоставления услуг лицам, в отношении которых предусмотрены данные санкции, а также лицам, которые на тот момент находились на территории Крыма, Сирии и Ирана.
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с чего всё началось
В сообщении, которое опубликовано
 на официальном сайте ведомства, указывается, что Amazon оштрафована на $134 523 за нарушение различных санкций, предусмотренных решением Управления по контролю над иностранными активами (OFAC).
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