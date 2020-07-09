с чего всё началось

Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".

Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию

Политика Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 82

Происшествия Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области". 3,4K

Происшествия Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. 1

Политика В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Лукашенко Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко полтора года назад обсуждали вопрос объединения двух стран.

Общество В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова Адвокат Олег Елисеев заявил РИА Новости, что выехал к исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову после сообщений в СМИ о его задержании. 142

Гаджеты Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов Мошенники открыли для себя новый способ обмана при продаже смартфонов - они покупают телефоны в лизинг и перепродают их, но спустя определенное время устройство блокируется из-за отсутствия платежей. 81

Общество Россия откроет международное авиасообщение в два этапа Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа. 157

Происшествия Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 102

Авто «Автоваз» устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada Крупнейший российский производитель машин — концерн "Автоваз" готовит сервисную кампанию, в которой устранят давно известную неисправность 16-клапанных двигателей модельного ряда Lada. 136

Наука Учеными оценено влияние технологии 5G на здоровье человека Сети пятого поколения (5G), которые в настоящее время активно используются во всем мире, действительно могут оказывать влияние на здоровье, однако не так сильно, как предполагалось, объявили американские исследователи после проведения эксперимента с эмбрионами рыбок данио. 6

Происшествия В Паттайе обнаружили тело 45-летнего гражданина России Паттайя, Таиланд, 9 июля 2020, 13:42 — REGNUM Тело 45-летнего гражданина России было обнаружено сотрудниками полиции Таиланда в курортном городе страны Паттайя. 5

Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом. 1

Общество В России за сутки выявили 6509 случаев заболевания COVID-19 За минувшие сутки в России зарегистрировано 6509 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Политика Козак рассказал об абсурде в переговорах с Украиной Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал переговоры с Украиной по Донбассу похожими на театр абсурда. 39