Общество

BFM.ruBFM.ruAmazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию

Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
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с чего всё началось
В сообщении, которое опубликовано
 на официальном сайте ведомства, указывается, что Amazon оштрафована на $134 523 за нарушение различных санкций, предусмотренных решением Управления по контролю над иностранными активами (OFAC).
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