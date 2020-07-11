В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года. Об этом заявил директор студии Рич Лоуренс. В письме Лоуренс отметил, что причиной переноса является стремление авторов проекта доработать игру с учетом полученных замечаний.

Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года

Футбол «Это кошмар»: английский футболист признался, что он гей Британские журналисты получили анонимное письмо от футболиста Английской премьер-лиги, в котором игрок признаётся в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Экономика В России заявили о пройденном пике кризиса из-за коронавируса В России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки, свидетельствует индекс финансового стресса для страны Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). 4

Происшествия На новосибирца возбудили дело из‑за GPS‑трекеров для собак Денис Дорофеев рассказал «Тайге.инфо», что купить два GPS-трекера Mini A8 он решил после того, как на лай его питомца стали жаловаться соседи. 1

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости. 194

Политика Абхазия ждет открытия границы с Россией 15 июля Президент Абхазии Аслан Бжания подтвердил готовность открыть границу для организованных групп туристов из России с 15 июля. 3

Происшествия Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу. 22

Происшествия В Севастополе зарегистрированы девять новых случаев коронавируса Всего за период пандемии коронавируса в Севастополе заболели 267 человек. Уже здоровы 209 человек, пять человек умерло. 1

Происшествия СК опубликовал видео с места убийства ветерана войны в Башкирии Следственное управление Следкома РФ по РБ опубликовало видео с места ограбления и убийства ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова из села Леуза Кигинского района. 309

Гаджеты Новые ноутбуки Honor заряжаются также быстро, как и смартфоны Ранее сообщалось о появлении на просторах интернета неанонсированного официально смартфона китайского бренда Honor, одним из плюсов которого является сканер отпечатков пальцев. 2

Происшествия Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в «коммерциализации» ДТП Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что семья потерпевших по делу о ДТП с участием артиста превратила историю «в коммерческий объект». 2

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 16

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru". 633