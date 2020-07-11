Игры

Piter.tvPiter.tvAmazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года. Об этом заявил директор студии Рич Лоуренс. В письме Лоуренс отметил, что причиной переноса является стремление авторов проекта доработать игру с учетом полученных замечаний.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Amazon вновь отложила релиз масштабной онлайн-игры New World

REGNUMвчера в 16:41

Amazon перенесла New World на весну 2021 года после отзывов альфа-тестировщиков

3DNews02:48

Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года

Известиявчера в 17:58

Amazon снова перенесла выход MMO New World

CyberSport.ruвчера в 16:54

Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года

Piter.tv04:13

Amazon перенес выход MMO New World на весну 2021 года

Cyber.sports.ruвчера в 14:42

Amazon отложила New World на полгода — до 2021-го

Игромания.рувчера в 14:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
3,5K
Футбол

«Это кошмар»: английский футболист признался, что он гей

Британские журналисты получили анонимное письмо от футболиста Английской премьер-лиги, в котором игрок признаётся в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
News.ru 05:32
Экономика

В России заявили о пройденном пике кризиса из-за коронавируса

В России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки, свидетельствует индекс финансового стресса для страны Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).
Lenta.ru 06:20
4
Биатлон

Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Коммерсантъ 05:43
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море

Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
РИА Новости 03:41
49
Происшествия

На новосибирца возбудили дело из‑за GPS‑трекеров для собак

Денис Дорофеев рассказал «Тайге.инфо», что купить два GPS-трекера Mini A8 он решил после того, как на лай его питомца стали жаловаться соседи.
Atas.info 00:07
1
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
5,9K
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
66
Политика

В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

Хабаровск, 10 июля 2020, 09:06 — REGNUM Правоохранительные органы в Хабаровском крае провели обыски у шести членов партии ЛДПР.
REGNUM вчера в 02:06
625
Политика

Военные свяжут трубопроводом крымские водохранилища

Вести.Ru 05:17
59
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости.
Lenta.ru 06:08
194
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
41
Политика

Абхазия ждет открытия границы с Россией 15 июля

Президент Абхазии Аслан Бжания подтвердил готовность открыть границу для организованных групп туристов из России с 15 июля.
Ридус 05:50
3
Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
1,1K
Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
22
Происшествия

В Севастополе зарегистрированы девять новых случаев коронавируса

Всего за период пандемии коронавируса в Севастополе заболели 267 человек. Уже здоровы 209 человек, пять человек умерло.
Вести.Севастополь 05:41
1
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства ветерана войны в Башкирии

Следственное управление Следкома РФ по РБ опубликовало видео с места ограбления и убийства ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова из села Леуза Кигинского района.
Российская газета 04:10
309
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
469
Гаджеты

Новые ноутбуки Honor заряжаются также быстро, как и смартфоны

Ранее сообщалось о появлении на просторах интернета неанонсированного официально смартфона китайского бренда Honor, одним из плюсов которого является сканер отпечатков пальцев.
Актуальные Новости 04:22
2
Футбол

«Зенит» собирается приобрести ганского футболиста «Кайсериспора»

Чемпион России "Зенит" собирается приобрести хавбека турецкого "Кайсериспора" Бернарда Манса.
Вести.Ru 04:13
Происшествия

Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в «коммерциализации» ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что семья потерпевших по делу о ДТП с участием артиста превратила историю «в коммерческий объект».
Известия 06:41
2
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
16
Общество

ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений

"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:51
13
Происшествия

В ДТП под Ростовом-на-Дону погибли четыре человека

ТАСС 06:21
Наука

Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
168
Общество

Олег Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга

Evo-rus.com 03:20
342
Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Известия вчера в 21:22
78
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
633
Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
1
Авто

Представлен электровелосипед на основе стиральной машины

Мощность движка составила 1100 Вт. Максимальная скорость составит 110 км/ч. В основе разработки лежит велосипед, которому 20 лет.
ГЛАС.RU 01:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное