Игры
Piter.tvAmazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года. Об этом заявил директор студии Рич Лоуренс. В письме Лоуренс отметил, что причиной переноса является стремление авторов проекта доработать игру с учетом полученных замечаний.
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Футбол
«Это кошмар»: английский футболист признался, что он гей
Британские журналисты получили анонимное письмо от футболиста Английской премьер-лиги, в котором игрок признаётся в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
News.ru 05:32
Экономика
В России заявили о пройденном пике кризиса из-за коронавируса
В России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки, свидетельствует индекс финансового стресса для страны Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).
Lenta.ru 06:20
Биатлон
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
Коммерсантъ 05:43
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море
Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
РИА Новости 03:41
Происшествия
На новосибирца возбудили дело из‑за GPS‑трекеров для собак
Денис Дорофеев рассказал «Тайге.инфо», что купить два GPS-трекера Mini A8 он решил после того, как на лай его питомца стали жаловаться соседи.
Atas.info 00:07
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Хабаровск, 10 июля 2020, 09:06 — REGNUM Правоохранительные органы в Хабаровском крае провели обыски у шести членов партии ЛДПР.
REGNUM вчера в 02:06
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости.
Lenta.ru 06:08
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Политика
Абхазия ждет открытия границы с Россией 15 июля
Президент Абхазии Аслан Бжания подтвердил готовность открыть границу для организованных групп туристов из России с 15 июля.
Ридус 05:50
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Происшествия
В Севастополе зарегистрированы девять новых случаев коронавируса
Всего за период пандемии коронавируса в Севастополе заболели 267 человек. Уже здоровы 209 человек, пять человек умерло.
Вести.Севастополь 05:41
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства ветерана войны в Башкирии
Следственное управление Следкома РФ по РБ опубликовало видео с места ограбления и убийства ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова из села Леуза Кигинского района.
Российская газета 04:10
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Гаджеты
Новые ноутбуки Honor заряжаются также быстро, как и смартфоны
Ранее сообщалось о появлении на просторах интернета неанонсированного официально смартфона китайского бренда Honor, одним из плюсов которого является сканер отпечатков пальцев.
Актуальные Новости 04:22
Футбол
«Зенит» собирается приобрести ганского футболиста «Кайсериспора»
Чемпион России "Зенит" собирается приобрести хавбека турецкого "Кайсериспора" Бернарда Манса.
Вести.Ru 04:13
Происшествия
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в «коммерциализации» ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что семья потерпевших по делу о ДТП с участием артиста превратила историю «в коммерческий объект».
Известия 06:41
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Общество
ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:51
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Общество
Олег Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга
Evo-rus.com 03:20
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Авто
Представлен электровелосипед на основе стиральной машины
Мощность движка составила 1100 Вт. Максимальная скорость составит 110 км/ч. В основе разработки лежит велосипед, которому 20 лет.
ГЛАС.RU 01:45