В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года. Об этом заявил директор студии Рич Лоуренс. В письме Лоуренс отметил, что причиной переноса является стремление авторов проекта доработать игру с учетом полученных замечаний.

Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года

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