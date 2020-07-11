Игры
Piter.tvAmazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года. Об этом заявил директор студии Рич Лоуренс. В письме Лоуренс отметил, что причиной переноса является стремление авторов проекта доработать игру с учетом полученных замечаний.
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Политика
В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР
Накануне.Ru вчера в 01:45
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
Только за последние сутки в Алтайском крае еще у 224 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 09 июля в 02:29
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Космос
SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва 08 июля в 12:32
Культура
В сериале «Бэтвумен» главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка
Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Культуромания 09 июля в 10:01
Политика
Минюст РФ отверг обвинения в причастности России к делу MH17
Россия отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом и будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах.
ФАН вчера в 17:24
Биатлон
Майгуров единогласно избран на пост президента СБР
Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
РИА Новости 05:07
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
Происшествия
В Австралии 17-летний сёрфер погиб при нападении акулы
В австралийском штате Новый Южный Уэльс закрыли несколько пляжей после того, как на 17-летнего сёрфера напала акула.
RT на русском 02:54
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета вчера в 03:38
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК вчера в 16:45
Космос
Япония и США подписали декларацию о сотрудничестве в освоении Луны
ТАСС вчера в 22:53
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
Кино
Том Холланд показал, как «работает» над образом героя Uncharted
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Том Холланд показал, как "работает" над образом героя Uncharted.
Piter.tv 02:12
Политика
Украинские СМИ сообщили о российской авиации над Донбассом
Российская авиация снова летает над Украиной, в том числе над территориями ДНР и ЛНР, неподконтрольными Киеву.
Российский Диалог 02:42
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце помогла отдыхающему с любовницей Прилучному в Крыму
Актер потерял друга во время фотосессии. Павел Прилучный потерял собаку в Крыму.
7Дней.ру 05:00
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Общество
Синоптик назвал причину погодных аномалий в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил растущее число природных катаклизмов в России.
Газета.Ru 02:54
Армия и оружие
В США нашли замену истребителю F-16
ВВС США решили принять на вооружение вместо некоторых истребителей F-16 небольшие ударные беспилотники Skyborg.
ТК Звезда 03:40
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Футбол
«Зенит» показал, что осталось за кадром победного матча с «Сочи»
«Зенит» 8 июля на домашней арене противостоял "Сочи" в 27-м туре РПЛ и одержал волевую победу со счетом 2:1.В клубе показали, что осталось за кадром победного матча.
Soccer.ru 04:54
Общество
За сутки в России подтверждено 6611 случаев COVID-19 в 83 регионах
За сутки в России подтверждено 6611 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:35
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
Ferra 09 июля в 13:33