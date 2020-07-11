Игры

Piter.tvPiter.tvAmazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года. Об этом заявил директор студии Рич Лоуренс. В письме Лоуренс отметил, что причиной переноса является стремление авторов проекта доработать игру с учетом полученных замечаний.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Amazon вновь отложила релиз масштабной онлайн-игры New World

REGNUMвчера в 16:41

Amazon перенесла New World на весну 2021 года после отзывов альфа-тестировщиков

3DNews02:48

Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года

Известиявчера в 17:58

Amazon снова перенесла выход MMO New World

CyberSport.ruвчера в 16:54

Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года

Piter.tv04:13

Amazon перенес выход MMO New World на весну 2021 года

Cyber.sports.ruвчера в 14:42

Amazon отложила New World на полгода — до 2021-го

Игромания.рувчера в 14:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Общество

Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае

Известия 04:23
2,3K
Политика

В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР

Накануне.Ru вчера в 01:45
610
Здоровье

Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Только за последние сутки в Алтайском крае еще у 224 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 09 июля в 02:29
636
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
35
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
15
Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
57
Космос

SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва 08 июля в 12:32
3
Культура

В сериале «Бэтвумен» главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка

Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Культуромания 09 июля в 10:01
47
Политика

Минюст РФ отверг обвинения в причастности России к делу MH17

Россия отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом и будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах.
ФАН вчера в 17:24
26
Биатлон

Майгуров единогласно избран на пост президента СБР

Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
РИА Новости 05:07
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
5,7K
Происшествия

Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий

В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
2
Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
1,5K
Армия и оружие

Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море

Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
25
Здоровье

Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
27
Происшествия

В Австралии 17-летний сёрфер погиб при нападении акулы

В австралийском штате Новый Южный Уэльс закрыли несколько пляжей после того, как на 17-летнего сёрфера напала акула.
RT на русском 02:54
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Российская газета вчера в 03:38
189
Энергетика

СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая

Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК вчера в 16:45
66
Космос

Япония и США подписали декларацию о сотрудничестве в освоении Луны

ТАСС вчера в 22:53
3
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
943
Кино

Том Холланд показал, как «работает» над образом героя Uncharted

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Том Холланд показал, как "работает" над образом героя Uncharted.
Piter.tv 02:12
4
Политика

Украинские СМИ сообщили о российской авиации над Донбассом

Российская авиация снова летает над Украиной, в том числе над территориями ДНР и ЛНР, неподконтрольными Киеву.
Российский Диалог 02:42
1
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце помогла отдыхающему с любовницей Прилучному в Крыму

Актер потерял друга во время фотосессии. Павел Прилучный потерял собаку в Крыму.
7Дней.ру 05:00
Политика

WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
336
Общество

Синоптик назвал причину погодных аномалий в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил растущее число природных катаклизмов в России.
Газета.Ru 02:54
6
Армия и оружие

В США нашли замену истребителю F-16

ВВС США решили принять на вооружение вместо некоторых истребителей F-16 небольшие ударные беспилотники Skyborg.
ТК Звезда 03:40
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
23
Футбол

«Зенит» показал, что осталось за кадром победного матча с «Сочи»

«Зенит» 8 июля на домашней арене противостоял "Сочи" в 27-м туре РПЛ и одержал волевую победу со счетом 2:1.В клубе показали, что осталось за кадром победного матча.
Soccer.ru 04:54
Общество

За сутки в России подтверждено 6611 случаев COVID-19 в 83 регионах

За сутки в России подтверждено 6611 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:35
7
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр

Ferra 09 июля в 13:33
16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное