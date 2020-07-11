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ИзвестияИзвестияAmazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года

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Дочерняя компания Amazon — Amazon Game Studios — перенесла релиз своей масштабной массовой онлайн-игры New World на весну 2021 года. Об этом говорится в опубликованном 10 июля заявлении директора студии Рича Лоуренса.
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Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года

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