Технологии
ToDay News UfaAmazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней. Терминалы установят в кафе, магазинах и ресторанах.
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Армия и оружие
Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60
Число погибших в результате ракетного обстрела по тренировочному лагерю армии Йемена в провинции Мариб на северо-востоке страны возросло до 60.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).
Политика
Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины
Космос
Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки
Испытание системы эвакуации новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon на случай аварийного старта отложено на сутки из-за погодных условий, сообщила компания SpaceX.
Авто
В 2019 году был побит рекорд продаж «заряженных» BMW M
Всего за 2019 год на глобальном рынке было продано 135 тыс. 829 новых машин из семейства BMW M. Как сообщает портал «tarantas.news», повышение объемов реализации в данном сегменте составило 32,2%, в сравнении с показателями 2018 года.
Политика
Главного советника Трампа по России отстранили от работы
Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «„Наполи“ достиг своего дна»
Главный тренер итальянского «Наполи» Дженнаро Гаттузо оценил игру команды в матче против «Фиорентины» (0:2) в 20-м туре серии А. — Надо извиниться перед своими болельщиками и городом.
Экономика
Арендодателей квартир заставят платить налог
Для привлечения россиян к платформе, правительство планирует представить дополнительные бесплатные приложения в системе: создание и заключение электронного договора аренды квартиры, льготное страхование жилья и услуги налогового агента.
Энергетика
Началась встреча Козака с вице-премьером Белоруссии по нефти
Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак проводит встречу со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко, чтобы обсудить нефтяную сферу.
Общество
Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами
Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.
Футбол
Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»
Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Технологии
Американский стартап разработал линзы будущего
Пока ведущие технологические компании соревнуются в совершенствовании смарт-очков, перебирая функциональные возможности для управления разработкой, стартап Mojo Vision обращается к более тонкому материалу — контактным линзам.
Армия и оружие
Десятки террористов с танками атаковали военных в Сирии
Около 50 боевиков при поддержке танков и БМП атаковали позиции сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Абу-Джреф в провинции Идлиб.
Экономика
Китай обозначил свою выгоду от первой фазы торговой сделки с США
В Китае признались, что первая фаза торговой следки с Соединенными Штатами является важной и принесет выгоду стране.
Армия и оружие
В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии
Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Общество
Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
Политика
Мадуро заявил о готовности к диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли
Политика
Пушков ответил Помпео на слова о смене правительства России
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Твиттере прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского Кабинета министров.
Наука
В Швейцарии создано 18-каратное «пластиковое» золото
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Происшествия