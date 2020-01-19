Технологии

ToDay News UfaToDay News UfaAmazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней. Терминалы установят в кафе, магазинах и ресторанах.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Amazon позволит покупателям расплачиваться ладонями вместо карт

Forbesвчера в 11:20

WSJ узнала о разработке Amazon способа оплаты по ладони

РБКвчера в 13:09

WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

ТАССвчера в 17:26

Amazon хочет внедрить оплату через ладонь

Коммерсантъвчера в 14:55

Amazon развивает технологию оплаты по отпечатку ладони

Телеканал 360°вчера в 15:59

Amazon экспериментирует с оплатой простым взмахом руки, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 14:21

Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони

Известиявчера в 17:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

РБК 00:33
Армия и оружие

Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

Число погибших в результате ракетного обстрела по тренировочному лагерю армии Йемена в провинции Мариб на северо-востоке страны возросло до 60.
Известия вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Lenta.ru вчера в 17:12
Политика

Трамп счел глупой идеей строительство «морской стены» вокруг Нью-Йорка

РБК вчера в 23:06
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости вчера в 15:19
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).
RT на русском вчера в 15:44
Политика

Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины

RT на русском 00:17
Космос

Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки

Испытание системы эвакуации новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon на случай аварийного старта отложено на сутки из-за погодных условий, сообщила компания SpaceX.
РИА Новости вчера в 06:00
Авто

В 2019 году был побит рекорд продаж «заряженных» BMW M

Всего за 2019 год на глобальном рынке было продано 135 тыс. 829 новых машин из семейства BMW M. Как сообщает портал «tarantas.news», повышение объемов реализации в данном сегменте составило 32,2%, в сравнении с показателями 2018 года.
SpeedMe 17 января в 07:21
Политика

Главного советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Известия вчера в 23:04
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Наполи“ достиг своего дна»

Главный тренер итальянского «Наполи» Дженнаро Гаттузо оценил игру команды в матче против «Фиорентины» (0:2) в 20-м туре серии А. — Надо извиниться перед своими болельщиками и городом.
Sportbox.RU вчера в 20:57
Экономика

Арендодателей квартир заставят платить налог

Для привлечения россиян к платформе, правительство планирует представить дополнительные бесплатные приложения в системе: создание и заключение электронного договора аренды квартиры, льготное страхование жилья и услуги налогового агента.
Ореанда-Новости 16 января в 15:23
Энергетика

Началась встреча Козака с вице-премьером Белоруссии по нефти

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак проводит встречу со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко, чтобы обсудить нефтяную сферу.
Известия 16 января в 10:53
Общество

Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами

Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.
ТАСС 17 января в 00:16
Футбол

Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»

Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Sports.ru вчера в 10:59
Технологии

Американский стартап разработал линзы будущего

Пока ведущие технологические компании соревнуются в совершенствовании смарт-очков, перебирая функциональные возможности для управления разработкой, стартап Mojo Vision обращается к более тонкому материалу — контактным линзам.
РБК 17 января в 07:09
Армия и оружие

Десятки террористов с танками атаковали военных в Сирии

Около 50 боевиков при поддержке танков и БМП атаковали позиции сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Абу-Джреф в провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 12:45
Экономика

Китай обозначил свою выгоду от первой фазы торговой сделки с США

В Китае признались, что первая фаза торговой следки с Соединенными Штатами является важной и принесет выгоду стране.
Газета.Ru 01:49
Армия и оружие

В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии

Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Rostov gazeta вчера в 08:09
Общество

Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

Rostov gazeta вчера в 08:49
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости вчера в 16:23
Общество

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

РИА Новости вчера в 18:59
Политика

Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
РБК вчера в 21:10
Политика

В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

РБК 01:26
Происшествия

В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

РБК 01:14
Игры

Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли

Москва 24 16 января в 20:27
Политика

Пушков ответил Помпео на слова о смене правительства России

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Твиттере прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского Кабинета министров.
Народные новости 17 января в 21:10
Наука

В Швейцарии создано 18-каратное «пластиковое» золото

ToDay News Ufa 17 января в 10:53
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 17 января в 05:50
Происшествия

Два полицейских погибли в ДТП на Ямале

Известия вчера в 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное