Технологии

RuNews24.ruRuNews24.ruAmazon разрабатывает способ оплаты по ладони

The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что Amazon разрабатывает платежные терминалы, где для оплаты будет достаточно коснуться их ладонью.
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Amazon позволит покупателям расплачиваться ладонями вместо карт

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