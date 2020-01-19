Технологии
RuNews24.ruAmazon разрабатывает способ оплаты по ладони
The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что Amazon разрабатывает платежные терминалы, где для оплаты будет достаточно коснуться их ладонью.
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Армия и оружие
Десятки террористов с танками и БМП атаковали военных в Сирии
Здоровье
В Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом
Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Политика
Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова
Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Политика
Трамп отверг обвинения по импичменту
Демократы палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение в сенат 15 января.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Политика
Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН прокомментировала заявление Варшавы о польских картинах в России.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Политика
Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Единоборства
Олейник победил Грина на турнире UFC 246
Самым долгожданным событием турнира UFC 246, проходящего на площадке T-Mobile Arena, станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
Политика
Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией
Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией.
Общество
В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве выпадет снег
Снег придет в столицу в среду и будет радовать местных жителей в течение трех дней.
Политика
Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины
Общество
«Новая газета» обратилась в ФСБ с просьбой объяснить новую волну лжеминирований
«Новая газета» обратилась с открытым письмом к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой объяснить новую волну лжеминирований.
Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
Происшествия
Повисшего на водостоке мальчика поймал прохожий в Челябинской области
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что мужчина значительно смягчил падение мальчика, хотя поймать его не удалось.
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Культура
Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Шоу-бизнес
Алишер Усманов подарил Людмиле Поргиной автомобиль
Биатлон
Хованцев об интервью Падина: В человеке говорит злоба
«Просто считаю, что в человеке говорит злоба», — сказал Хованцев.
Общество
Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»
Политика
Главного советника Трампа по России отстранили от работы
Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Политика
Помпео не встретится с представителями РФ в Берлине
В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Общество
Тайная видеокамера в спальне как норма
Религия