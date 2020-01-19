Технологии

ИзвестияИзвестияAmazon разрабатывает способ оплаты по ладони

Американская компания Amazon экспериментирует с терминалами, где можно будет оплатить покупки взмахoм ладони. Об этом в субботу, 18 января, сообщилa газетa The Wall Street Journal co ссылкой на источники.
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