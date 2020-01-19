Американская компания Amazon экспериментирует с терминалами, где можно будет оплатить покупки взмахoм ладони. Об этом в субботу, 18 января, сообщилa газетa The Wall Street Journal co ссылкой на источники.

Авто АвтоВАЗ переименовал Chevrolet Niva Напомним, АвтоВАЗ в конце 2019 года выкупил долю GM и стал единоличным собственником всех активов бывшего совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, включая исключительные права на торговую марку Niva.

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Политика Главного Советника Трампа по России отстранили от работы Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.