Технологии
ИзвестияAmazon разрабатывает способ оплаты по ладони
Американская компания Amazon экспериментирует с терминалами, где можно будет оплатить покупки взмахoм ладони. Об этом в субботу, 18 января, сообщилa газетa The Wall Street Journal co ссылкой на источники.
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Авто
Suzuki Jimny получит пятидверное исполнение
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