Американская компания Amazon экспериментирует с терминалами, где можно будет оплатить покупки взмахoм ладони. Об этом в субботу, 18 января, сообщилa газетa The Wall Street Journal co ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Алсу заподозрили в беременности Певица и светская львица Алсу решила, что пришло время привести себя в порядок после затянувшихся новогодних праздников, отправившись в салон красоты.

Общество В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда.

Политика Мадуро заявил о готовности к диалогу с США Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.

Здоровье Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.

Происшествия Спасатели ликвидировали крупный пожар в ресторане в Самаре Пожар в ресторане «Золотая пагода» в Самаре был ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Космос Ученые проследили путь фосфора от областей звездообразования до комет При помощи радиотелескопа ALMA астрономы получили детальную картину области звездообразования AFGL 5142 и выделили в ней зоны образования фосфоросодержащих молекул, таких как оксид фосфора.