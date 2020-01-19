Технологии
ИзвестияAmazon разрабатывает способ оплаты по ладони
Американская компания Amazon экспериментирует с терминалами, где можно будет оплатить покупки взмахoм ладони. Об этом в субботу, 18 января, сообщилa газетa The Wall Street Journal co ссылкой на источники.
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Алсу заподозрили в беременности
Певица и светская львица Алсу решила, что пришло время привести себя в порядок после затянувшихся новогодних праздников, отправившись в салон красоты.
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В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд
В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда.
Политика
Мадуро заявил о готовности к диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
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Популярное у россиян лекарство изымают из аптек: оно смертельно опасно
Есть вероятность смертельного исхода. Две партии препарата не соответствуют показателю «Пирогенность».
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В Москве трое мужчин провалились под лед
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Подмосковный Роспотребнадзор предупредил водителей о «фантомных» производителях стеклоомывающих жидкостей
Управление Роспотребнадзора по Московской области предупредило водителей о «фантомных» производителях стеклоомывающих жидкостей.
Армия и оружие
В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии
Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
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Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Политика
Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента
«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
Авто
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Эксперты «Российской газеты» составили свой список лучших десятилетних машин стоимостью от 250 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Стало известно, как дочь Петросяна относится к Степаненко
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам
С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Армия и оружие
The National Interest рассказал, как российский флот похоронит американские авианосцы
Издание The National Interest опубликовало статью под названием «Покойтесь с миром, авианосцы: Россия готовит ракетные засады».
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
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Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов весной
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
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Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»
Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
Происшествия
Спасатели ликвидировали крупный пожар в ресторане в Самаре
Пожар в ресторане «Золотая пагода» в Самаре был ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Космос
Запуск «Союза-2» на новом топливе назначили на 2020 год
Космос
Ученые проследили путь фосфора от областей звездообразования до комет
При помощи радиотелескопа ALMA астрономы получили детальную картину области звездообразования AFGL 5142 и выделили в ней зоны образования фосфоросодержащих молекул, таких как оксид фосфора.
Политика
Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова
Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Футбол
Сетьен: «Футболисты „Барселоны“ легко принимают новые идеи»
Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал про подготовку "сине-гранатовых" ко встрече 20-го тура Примеры с "Гранадой":Неделя прошла плодотворно и гораздо лучше того, чем я ожидал.