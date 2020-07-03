Общество
РБКAmazon снимет сериал по вселенной видеоигр Fallout
Нолан и Джой назвали серию игр Fallout одной из величайших игровых серий всех времен, добавив, что рады принять участие в создании сериала по «огромной и мрачной игровой вселенной».
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Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала слухи о романе с Прилучным
Gazeta.SPb вчера в 16:31
Общество
Глава одной из УИК изолировалась, узнав о заражении коронавирусом
Глава одной из участковых избирательных комиссий в Москве сдавала последний тест на COVID-19 30 июня, а о выявленном заражении узнала на следующий день - и тут же ушла на самоизоляцию, симптомов заболевания у ее не было, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, отметив, что в день голосования на участке были приняты все необходимые меры по дезинфекции.
РИА Новости 02:40
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Общество
В Екатеринбурге откроются детские сады
Родителям необходимо будет соблюсти несколько правил: предоставить справки об эпидблагополучии и уведомить детский сад о выходе ребенка для постановки его на питание, отмечают в Департаменте образования администрации Екатеринбурга.
Российская газета 02:01
Армия и оружие
Россия развернет в космосе военные системы связи и разведки
В 2022 году Россия планирует начать развертывание в космосе перспективной системы спутниковой связи, которая позволит осуществлять глобальный контроль поверхности планеты.
РБК вчера в 19:58
Происшествия
Погибшему в ДТП на проспекте Московском брянцу оторвало обе ноги
Наш Брянск.Ru 02:30
Футбол
Месси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»
Российская газета 01:54
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Авто
Подержанные машины в России в I полугодии подорожали на 3-3,5%
Подержанные машины в России возрастом трех-пяти лет в I полугодии 2020 года подорожали на 3-3,5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование портала «Авто.ру».
Urbc.Ru 01:47
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
Верховный суд Татарстана отменил приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой.
RT на русском 02:53
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Здоровье
Ленобласть вошла в топ-3 по числу страдающих ожирением людей
На втором месте оказался Алтайский край (884,9). Третьей стала Ленинградская область с показателем 851,7. Меньше всего пациентов с ожирением было зарегистрировано в Чечне, Приморском крае и в Ингушетии.
АБН вчера в 22:29
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Происшествия
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Общество
40 смертей врачей от коронавируса подтвердились в России
В России от коронавируса скончались 40 врачей, сообщил в пятницу, 3 июля, министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Известия 02:26
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 90 человек
По информации Роспотребнадзора на четверг, 2 июня, прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Ростовской области составил 90 человек.
Kursk.com вчера в 04:14
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Технологии
Ученые заявили о возможности модифицировать гены космонавтов
Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов рассказал, что современная наука уже на данном этапе позволяет модифицировать гены космонавтов.
РЕН ТВ вчера в 22:16
Наука
Метод добычи золота из электронных отходов придумали корейские ученые
Группа ученых из Корейского передового института науки и технологии изобрела полимер, который может улавливать атомы золота из растворенных компонентов электроники.
Live24 01 июля в 02:25
Политика
Минтруд предложил проверять у чиновников знание русского языка
Законопроект, обязывающий проводить оценку уровня знания русского языка при отборе на государственную службу, разрабатывает Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщают 3 июля «Известия».
ИА Красная Весна 00:26
Политика
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
Общество
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Футбол
«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия
СК завел дело из-за нецелевой траты при ремонте института МВД
Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности и нецелевого расходования 46 миллионов рублей при ремонте института повышения квалификации сотрудников МВД в подмосковном Домодедово, сообщила представитель областного главка СК России Ольга Врадий.
РИА Новости 02:21