Рост акций счвязан с тем, что накануне Amazon опубликовал отчетность по итогам четвертого квартала прошлого 2021 года: чистая прибыль выросла с $7,2 млрд до $14,3 млрд, выручка год к году выросла на 9% и составила $137,4 млрд.
Компания Джеффа Безоса способна стать бенефициаром и глобального роста e-commerce, и растущего спроса на облачные вычисления, онлайн-рекламу, подключенные устройства и мобильную коммерцию, в январе сообщали аналитики Bank of America (BofA) в своей записке.
Российская артистка Мария Голубкина недавно провела прямой эфир для поклонников в соцсети Instagram, в ходе которого рассказала, почему предпочитает посещать передачу «Пусть говорят», а не «Прямой эфир», ведущим которой является Андрей Малахов.
Сборная России по шорт-треку в составе Семёна Елистратова, Константина Ивлева, Елены Серёгиной и Софьи Просвирновой не прошла в финальную стадию смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай).