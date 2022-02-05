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Amazon установил рекорд по однодневному росту рыночной стоимости

Капитализация компании 4 февраля увеличилась на $191,3 млрд, пишет The Wall Street Journal.
Ведомости
Компания обошла Apple, чья стоимость неделю назад за день увеличилась на $181,3 млрд.
ПРАЙМ
Рост акций счвязан с тем, что накануне Amazon опубликовал отчетность по итогам четвертого квартала прошлого 2021 года: чистая прибыль выросла с $7,2 млрд до $14,3 млрд, выручка год к году выросла на 9% и составила $137,4 млрд.
ПРАЙМ
Компания Джеффа Безоса способна стать бенефициаром и глобального роста e-commerce, и растущего спроса на облачные вычисления, онлайн-рекламу, подключенные устройства и мобильную коммерцию, в январе сообщали аналитики Bank of America (BofA) в своей записке.
Ведомости

Подробнее о событии

Компания Amazon достигла исторического максимума по росту капитализации за день
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Amazon установил рекорд по росту рыночной стоимости за сутки
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Основатель Amazon за день разбогател на $19 млрд
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Amazon установил рекорд по росту рыночной стоимости за день
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Amazon установила рекорд по росту капитализации за день
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Amazon установил рекорд по росту рыночной стоимости за день
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