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Amazon установил рекорд по однодневному росту рыночной стоимости

Капитализация компании 4 февраля увеличилась на $191,3 млрд, пишет The Wall Street Journal.
Ведомости
Акции Amazon 4 февраля выросли почти на 14%.
Ведомости
Компания обошла Apple, чья стоимость неделю назад за день увеличилась на $181,3 млрд.
ПРАЙМ
Рост акций счвязан с тем, что накануне Amazon опубликовал отчетность по итогам четвертого квартала прошлого 2021 года: чистая прибыль выросла с $7,2 млрд до $14,3 млрд, выручка год к году выросла на 9% и составила $137,4 млрд.
ПРАЙМ

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