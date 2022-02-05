Рост акций счвязан с тем, что накануне Amazon опубликовал отчетность по итогам четвертого квартала прошлого 2021 года: чистая прибыль выросла с $7,2 млрд до $14,3 млрд, выручка год к году выросла на 9% и составила $137,4 млрд.
Газета The Washington Post со ссылкой на источники из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки сообщила, что Россия "стянула к границам Украины" около 70% сил и средств для крупномасштабного вторжения.
Капитан сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, сообщил, что их пара выйдет на лёд в произвольном танце в рамках командного турнира, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что карантин для контактных лиц с больными коронавирусом при "омикроне" теряет смысл, так как в России идёт распространение штамма "омикрон", который является очень заразным, но при этом часто вызывает бессимптомное течение болезни.