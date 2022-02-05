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Amazon установил рекорд по росту рыночной стоимости за день

Рыночная стоимость Amazon выросла 4 февраля на $191,3 млрд, что стало рекордным однодневным приростом капитализации для американских компаний, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes
Акции Amazon 4 февраля выросли почти на 14%.
Ведомости
Компания обошла Apple, чья стоимость неделю назад за день увеличилась на $181,3 млрд.
ПРАЙМ
Рост акций счвязан с тем, что накануне Amazon опубликовал отчетность по итогам четвертого квартала прошлого 2021 года: чистая прибыль выросла с $7,2 млрд до $14,3 млрд, выручка год к году выросла на 9% и составила $137,4 млрд.
ПРАЙМ

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