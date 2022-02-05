ForbesAmazon установил рекорд по росту рыночной стоимости за деньРыночная стоимость Amazon выросла 4 февраля на $191,3 млрд, что стало рекордным однодневным приростом капитализации для американских компаний, сообщила The Wall Street Journal.ForbesАкции Amazon 4 февраля выросли почти на 14%.ВедомостиКомпания обошла Apple, чья стоимость неделю назад за день увеличилась на $181,3 млрд.ПРАЙМРост акций счвязан с тем, что накануне Amazon опубликовал отчетность по итогам четвертого квартала прошлого 2021 года: чистая прибыль выросла с $7,2 млрд до $14,3 млрд, выручка год к году выросла на 9% и составила $137,4 млрд.ПРАЙМЧитать далееСвернутьФАНФАНРБК ИнвестицииИА Красная ВеснаПодробнее о событииКомпания Amazon достигла исторического максимума по росту капитализации за деньФАН09:35Amazon установил рекорд по росту рыночной стоимости за деньForbes02:55Основатель Amazon за день разбогател на $19 млрдСекрет фирмы04:22Amazon установил рекорд по росту рыночной стоимости за деньПРАЙМ04:16Amazon установила рекорд по росту капитализации за деньРБК Инвестиции03:40Amazon установил рекорд по однодневному росту рыночной стоимостиВедомости03:35Amazon установил рекорд по росту рыночной стоимости за суткиМосковские новости04:24Показать ещёОценить6Поделиться