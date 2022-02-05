Рост акций счвязан с тем, что накануне Amazon опубликовал отчетность по итогам четвертого квартала прошлого 2021 года: чистая прибыль выросла с $7,2 млрд до $14,3 млрд, выручка год к году выросла на 9% и составила $137,4 млрд.