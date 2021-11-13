Amazon, один из ключевых инвесторов Rivian Automotive, увеличила принадлежащую ей долю акций компании. Amazon приобрела акции на сумму около $200 млн по цене IPO $78 за бумагу. Об этом сообщает TechCrunch.В источнике
Погодные условия помогали сборной России по футболу в матче заключительного тура группового отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года против команды Хорватии, так как в таких условиях всегда проще обороняться, чем атаковать.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в воскресенье в Бундестаге по случаю Всенародного дня скорби, вспомнил о нападении национал-социалистов на СССР и почтил память жертв войн и тирании.