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Amazon увеличила свою долю в автопроизводителе Rivian

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Amazon, один из ключевых инвесторов Rivian Automotive, увеличила принадлежащую ей долю акций компании. Amazon приобрела акции на сумму около $200 млн по цене IPO $78 за бумагу. Об этом сообщает TechCrunch.В источнике

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