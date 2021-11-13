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Amazon, один из ключевых инвесторов Rivian Automotive, увеличила принадлежащую ей долю акций компании. Amazon приобрела акции на сумму около $200 млн по цене IPO $78 за бумагу. Об этом сообщает TechCrunch.

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