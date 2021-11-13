Президент Вучич заявил, что для Сербии очень важна каждая встреча с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным будет уже 19-й по счету за последние семь лет, за что он ему очень благодарен.