РБК ИнвестицииAmazon увеличила свою долю в автопроизводителе RivianAmazon, один из ключевых инвесторов Rivian Automotive, увеличила принадлежащую ей долю акций компании.РБК ИнвестицииAmazon приобрела акции на сумму около $200 млн по цене IPO $78 за бумагу.РБК ИнвестицииПроизводитель электромобилей Rivian три дня назад провел IPO на Nasdaq.RB.RUTechcrunch поясняет, что в третьем квартале Rivian выпустила всего 12 автомобилей.RB.RUЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииRB.RUИА Красная ВеснаЭкономика сегодняПодробнее о событииAmazon заработал больше 100 миллионов долларов за день на акциях RivianЭкономика сегодня07:45Amazon увеличила свою долю в производителе электромобилей Rivian3DNewsвчера в 08:32Amazon увеличила свою долю в автопроизводителе RivianРБК Инвестициивчера в 09:27Покупка Amazon доли в Rivian — это попытка вписаться в тренд — экспертИА Красная Весна04:55Показать ещёОценить13Поделиться