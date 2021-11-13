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Amazon увеличила свою долю в автопроизводителе Rivian

Amazon, один из ключевых инвесторов Rivian Automotive, увеличила принадлежащую ей долю акций компании.
РБК Инвестиции
Amazon приобрела акции на сумму около $200 млн по цене IPO $78 за бумагу.
РБК Инвестиции
Производитель электромобилей Rivian три дня назад провел IPO на Nasdaq.
RB.RU
Techcrunch поясняет, что в третьем квартале Rivian выпустила всего 12 автомобилей.
RB.RU

Подробнее о событии

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