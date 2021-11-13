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Amazon увеличила свою долю в автопроизводителе Rivian

В среду на бирже NASDAQ разместился производитель электромобилей Rivian Automotive — компания, о которой еще несколько лет назад почти никто ничего не слышал.
Коммерсантъ
Amazon приобрела около 2,5 млн акций Rivian на сумму $200 млн по цене IPO – $78 за одну ценную бумагу.
RB.RU
Rivian (изначально Mainstream Motors) была создана в 2009 году.
Коммерсантъ
IPO Rivian стало ярким событием на фондовом рынке.
РБК Инвестиции

Подробнее о событии

Amazon увеличила свою долю в производителе электромобилей Rivian
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Компания Amazon увеличила свою долю в производителе электромобилей Rivian
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