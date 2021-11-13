РБК ИнвестицииAmazon увеличила свою долю в автопроизводителе RivianВ среду на бирже NASDAQ разместился производитель электромобилей Rivian Automotive — компания, о которой еще несколько лет назад почти никто ничего не слышал.КоммерсантъAmazon приобрела около 2,5 млн акций Rivian на сумму $200 млн по цене IPO – $78 за одну ценную бумагу.RB.RURivian (изначально Mainstream Motors) была создана в 2009 году.КоммерсантъIPO Rivian стало ярким событием на фондовом рынке.РБК ИнвестицииЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииRB.RUИА Красная ВеснаПодробнее о событииAmazon увеличила свою долю в производителе электромобилей Rivian3DNewsвчера в 08:32Компания Amazon увеличила свою долю в производителе электромобилей RivianИА Красная Веснавчера в 13:28Amazon увеличила свою долю в автопроизводителе RivianРБК Инвестициивчера в 09:27История производителя электромобилей Rivian: не продал ни одной машины, но стоит $100 млрдКоммерсантъ02:18Показать ещёОценить3Поделиться