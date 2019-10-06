Футбол
Sports.ruАмьен — Марсель 3:1
Хаитам Алеэсами
|11′
|23′
Дарио Бенедетто
|39′
Дуе Чалета-Цар
Серу Гирасси
|41′
|42′
Максим Лопес
|66′
Валентин Ронжье
Алексис Блен
|67′
|72′
Максим Лопес
Саиф-Эддин Кауи
Хуан Отеро
Фуссени Диабате
|73′
|79′
Морган Сансон
Исаак Лихаджи
Гаэль Какута
Бонгани Зунгу
|83′
Серу Гирасси
Матье Бодмер
|88′
Стивен Мендоса
|90′+1′
|30%
|Владение мячом
|70%
|69%
|Процент точных передач
|86%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|6
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|7
|4
|Отборы
|7
|16
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Амьен
Расстановка 4‑5‑1
1
Гюртнер
3
Калабрези
27
Шеджу
12
Дибасси
14
Алеэсами
28
Диабате
5
Ньяоре
8
Зунгу
17
Блен
20
Мендоса
24
Бодмер
30
Манданда
17
Сарр
32
Перрен
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
24
Кауи
21
Ронжье
33
Лихаджи
28
Жермен
9
Бенедетто
7
Радонич
Марсель
Расстановка 4‑3‑3
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