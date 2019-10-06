Футбол

Sports.ruSports.ruАмьен — Марсель 3:1

Амьен — Марсель
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, 4 октября
Стадион «Ликорн»
Хаитам Алеэсами
11′
23′
Дарио Бенедетто
39′
Дуе Чалета-Цар
Серу Гирасси
41′
42′
Максим Лопес
66′
Валентин Ронжье
Алексис Блен
67′
72′
Максим Лопес
Саиф-Эддин Кауи
Хуан Отеро
Фуссени Диабате
73′
79′
Морган Сансон
Исаак Лихаджи
Гаэль Какута
Бонгани Зунгу
83′
Серу Гирасси
Матье Бодмер
88′
Стивен Мендоса
90′+1′
2 фото
В стартовом матче 9-го тура Лиги 1 "Марсель" в гостях проиграл "Амьену" (1:3).
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