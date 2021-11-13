Ученые из Университета Западной Австралии назвали напиток, помогающий справиться с гипертонией. Снизить давление может помочь черный чай. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале American Journal of Clinical Nutrition.В источнике
Россия располагает опасным для любой американской власти компроматом, из-за которого с самой подготовки к выборам 2016 года республиканцы и демократы оказались в глупом положении, пишет обозреватель американской газеты Wall Street Journal Холман В. Дженкинс — младший.