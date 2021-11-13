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American Journal of Clinical Nutrition: черный чай помогает справиться с гипертонией

Ученые из Университета Западной Австралии назвали напиток, помогающий справиться с гипертонией. Снизить давление может помочь черный чай. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале American Journal of Clinical Nutrition.В источнике

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Высокое кровяное давление: черный напиток, «мгновенно» снижающий кровяное давление (Daily Express, Великобритания)
ИноСМИ16:15
Ученые назвали напиток, «мгновенно» снижающий кровяное давление
Вечерняя Москва18:54
Черный чай может помочь быстро снизить давление
Planet Today04:27
Daily Express из Британии рассказало о пользе черного чая для кровяного давления
МедиаПоток03:24
Исследование в American Journal of Clinical Nutrition: черный чай быстро снижает давление
РИА Новости04:01
Daily Express из Британии: чёрный напиток, «мгновенно» снижающий высокое кровяное давление
FBM.ru19:15
American Journal of Clinical Nutrition: черный чай помогает справиться с гипертонией
Lenta.ru05:31

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