Ученые из Университета Западной Австралии назвали напиток, помогающий справиться с гипертонией. Снизить давление может помочь черный чай. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

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