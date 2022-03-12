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American Spectator: США должны принять конец однополярного мира и вести «трезвую» политику

Эра "однополярного доминирования" США закончилась, поэтому страна нуждается в "трезвой, ориентированной на национальные интересы" внешней политике, говорится в статье журнала The American Spectator за авторством Джоша Хаммера.
РИА Новости
Автор признал, что распад СССР в 1991 году ознаменовали собой приход однополярного мира и «неоспоримого американского экономического, дипломатического, военного и геополитического превосходства» в мире.
Lenta.ru
По мнению журналиста, первые признаки крушения однополярного мира появились на руинах «бесславных войн за "морализаторские" потуги США по смене иностранных режимов».
Lenta.ru
Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

American Spectator: США необходимо признать конец эры «доминирования»
Pravda.Ru21:00
American Spectator: США надо признать конец однополярного мира и вести трезвую политику
Телеканал 360°20:22
American Spectator: США должны принять конец однополярного мира и вести «трезвую» политику
РИА Новости18:26
American Spectator: США следует принять крах однополярного мира
News.ru19:14
Американцы объявили о конце «однополярного мира»
РЕН ТВ19:11
В США признали конец эпохи своего «однополярного доминирования»
Общественная служба новостей19:07
American Spectator: однополярное доминирование США закончилось
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