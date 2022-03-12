Эра "однополярного доминирования" США закончилась, поэтому страна нуждается в "трезвой, ориентированной на национальные интересы" внешней политике, говорится в статье журнала The American Spectator за авторством Джоша Хаммера.
Автор признал, что распад СССР в 1991 году ознаменовали собой приход однополярного мира и «неоспоримого американского экономического, дипломатического, военного и геополитического превосходства» в мире.
Если ограничения на продажу валютной выручки резидентов и повышение ключевой ставки помогают мало, существуют и другие методы для выравнивания курса, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах, говорится в сообщении пресс-службы BCAA.