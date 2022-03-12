Эра "однополярного доминирования" США закончилась, поэтому страна нуждается в "трезвой, ориентированной на национальные интересы" внешней политике, говорится в статье журнала The American Spectator за авторством Джоша Хаммера.
Автор признал, что распад СССР в 1991 году ознаменовали собой приход однополярного мира и «неоспоримого американского экономического, дипломатического, военного и геополитического превосходства» в мире.
Если ограничения на продажу валютной выручки резидентов и повышение ключевой ставки помогают мало, существуют и другие методы для выравнивания курса, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Бывший президент США Дональд Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина ответил на вопрос о перспективах Республиканской партии США и не исключил выдвижения своей кандидатуры на выборы в 2024 году, передает РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что оборонная помощь Украине будет включать средства противостояния "воздушным и бронированным угрозам", процесс выделения нового пакета на 200 млн долларов запущен.
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что из-за усиливающегося кризиса на Украине есть риск, что он перерастет в новую мировую войну лишь из-за отсутствия людей, способных правильно говорить с российским руководством.