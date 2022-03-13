Эра "однополярного доминирования" США закончилась, поэтому страна нуждается в "трезвой, ориентированной на национальные интересы" внешней политике, говорится в статье журнала The American Spectator за авторством Джоша Хаммера.
Автор признал, что распад СССР в 1991 году ознаменовали собой приход однополярного мира и «неоспоримого американского экономического, дипломатического, военного и геополитического превосходства» в мире.
Восхваление и доминирование Соединенных Штатов превратилось в нечто обыденное и само собой разумеющееся, и разговоры об "американской исключительности" начали приобретать явную "ура-патриотическую" окраску.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления в воскресенье на съезде правящей Либерально-демократической партии выступил за проведение реформы Совета Безопасности ООН в связи с действиями России на территории Украины.
За минувшую субботу в Китае выявлено более 1,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в острой форме и более 1,4 тысячи бессимптомных, сообщил Государственный комитет здравоохранения КНР.
Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах, говорится в сообщении пресс-службы BCAA.
Подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) проводят массовые проверки среди местных жителей, чтобы выявить тех, кто хочет эвакуироваться в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.