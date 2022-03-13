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American Spectator: США следует принять крах однополярного мира

Эра "однополярного доминирования" США закончилась, поэтому страна нуждается в "трезвой, ориентированной на национальные интересы" внешней политике, говорится в статье журнала The American Spectator за авторством Джоша Хаммера.
РИА Новости
Автор признал, что распад СССР в 1991 году ознаменовали собой приход однополярного мира и «неоспоримого американского экономического, дипломатического, военного и геополитического превосходства» в мире.
Lenta.ru
По мнению журналиста, первые признаки крушения однополярного мира появились на руинах «бесславных войн за "морализаторские" потуги США по смене иностранных режимов».
Lenta.ru
Восхваление и доминирование Соединенных Штатов превратилось в нечто обыденное и само собой разумеющееся, и разговоры об "американской исключительности" начали приобретать явную "ура-патриотическую" окраску.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

American Spectator: США необходимо признать конец эры «доминирования»
Pravda.Ru21:00
American Spectator: США надо признать конец однополярного мира и вести трезвую политику
Телеканал 360°20:22
American Spectator: США должны принять конец однополярного мира и вести «трезвую» политику
РИА Новости18:26
American Spectator: США следует принять крах однополярного мира
News.ru19:14
Американцы объявили о конце «однополярного мира»
РЕН ТВ19:11
В США признали конец эпохи своего «однополярного доминирования»
Общественная служба новостей19:07
American Spectator: однополярное доминирование США закончилось
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