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American Thinker: эскалация ситуации вокруг Украины обернется для США и НАТО катастрофой

Соединенные Штаты Америки должны отказаться от поддержки Украины, которая только усиливает напряженность в отношениях РФ и Запада и грозит катастрофой для инфраструктуры НАТО.
Известия
"Поставки оружия на Украину вряд ли спасут Киев, все чаще западные политики говорят о более решительных мерах помощи. <…> Любая попытка НАТО вмешаться напрямую в конфликт обернется катастрофическим ущербом", — считает автор.
РИА Новости
Баланс сил в Восточной Европе в подавляющем большинстве случаев в пользу Кремля, несмотря на то, что спецоперация на Украине идет уже несколько месяцев, — заявил
 Хантер.
News.ru
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

American Thinker: обострение ситуации на Украине нанесет ущерб США и НАТО
Газета.Ru10:03
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