"Поставки оружия на Украину вряд ли спасут Киев, все чаще западные политики говорят о более решительных мерах помощи. <…> Любая попытка НАТО вмешаться напрямую в конфликт обернется катастрофическим ущербом", — считает автор.
Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув $4,81 за один галлон (3,785 литра), цена на топливо с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла в два раза, свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки более чем на 60 тыс. АЗС в стране.
Официальный представитель российского МИД прокомментировала в Telegram-канале скандал, разразившийся в Великобритании после публикации переписки бывшего главы секретной разведслужбы МИ-6 Ричарда Дирлава, в которой обсуждалась смена премьер-министра на фоне Brexit.
На плакате изображена надпись «Цып с Украины очень ждут в Германии» (Chicks from Ukraine are very welcome to Germany), он выполнен в форме кровати, на которой под одеялом лежит символ KFC полковник Сандерс.