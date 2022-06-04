Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув $4,81 за один галлон (3,785 литра), цена на топливо с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла в два раза, свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки более чем на 60 тыс. АЗС в стране.