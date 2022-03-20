Как считает автор, администрация Байдена, вдохновляясь «извращенной показной добродетелью» и «самоубийственной тягой к «зеленой» энергии», относится к Саудовской Аравии с «бесцеремонным презрением», что и привело к нынешнему развитию событий.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о едином телевещании в стране, согласно которому обеспечивается объединение всех общенациональных телеканалов на единой информационной платформе стратегической коммуникации — круглосуточном марафоне «Єдині новини #UАразом».
Вывозной рейс авиакомпании AZUR air из Египта в Россию отменен, Росавиация работает с авиационными властями Египта над согласованием нового рейса, сообщила в воскресенье глава Ростуризма Зарина Догузова.