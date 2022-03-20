РИА НовостиAmerican Thinker: стремление Саудовской Аравии продавать нефть за юани является тревожнымПрезрение к Саудовской Аравии со стороны США побудило Эр-Рияд к "тревожным" переговорам по вопросу продажи нефти в Китай за юани, а не доллары, сообщает издание The American Spectator.Pravda.RuПо словам Видбург, в американских СМИ причиной такого решения Эр-Рияда называют отсутствие доверия к США при Байдене.РИА НовостиКак считает автор, администрация Байдена, вдохновляясь «извращенной показной добродетелью» и «самоубийственной тягой к «зеленой» энергии», относится к Саудовской Аравии с «бесцеремонным презрением», что и привело к нынешнему развитию событий.Взгляд.ру"Учитывая, что демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждет гонка Китая и Америки к экономическому дну. И, честно говоря, я бы поставила на Байдена", — заключает Видбург.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИнфоСМИИнфоСМИУфимские ЗаметкиГЛАС.RUПолитическая ЭкспертизаLife.ruИА Красная ВеснаФАНИзвестияiReactorПолитРоссияРамблерРЕН ТВПодробнее о событииAmerican Thinker: желание Саудовской Аравии торговать нефтью в юанях вызывает тревогу в СШАПолитическая Экспертиза00:17The American Spectator: желание Саудовской Аравии продавать нефть за юани обеспокоило СШАФАН00:09Вашингтон встревожился из-за антиамериканских шагов Саудовской АравииОбщественная служба новостей22:05У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при БайденеPravda.Ru23:00В США обратили внимание на попытку Саудовской Аравии отказаться от доллараРЕН ТВ22:58The American Thinker: желание Саудовской Аравии продавать нефть за юани встревожило СШАNews.ru23:03American Thinker: стремление Саудовской Аравии продавать нефть за юани является тревожнымРИА Новости21:53Показать ещёОценить1KПоделиться