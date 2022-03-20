В международной организации считают, что спецоперация России на Украине может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики: если изменятся условия торговли энергоресурсами, то цепочки поставок будут перестроены, платежные сети разделены, а страны начнут пересматривать составы своих золотовалютных резервов.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на время военного положения в стране остановил любую деятельность ряда политических партий, включая партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", заявил Владимир Зеленский.
Британский таблоид The Sunday Telegraph написал о том, что специальный центр правительственной информации Британии якобы закупали рекламу в российских соцсетях для продвижения позиции Лондона по Украине.