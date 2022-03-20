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American Thinker: стремление Саудовской Аравии продавать нефть за юани является тревожным

«Бесцеремонное презрение» к Саудовской Аравии со стороны властей США побудило Эр-Рияд к переговорам по вопросу продажи нефти в Китай за юани вместо долларов.
Известия
Как отмечает автор, американский доллар на сегодняшний день – мировая резервная валюта, которая должна быть стабильной и легко доступной, а также считаться своеобразным «убежищем», передает РИА «Новости».
Взгляд.ру
Как считает автор, администрация Байдена, вдохновляясь «извращенной показной добродетелью» и «самоубийственной тягой к «зеленой» энергии», относится к Саудовской Аравии с «бесцеремонным презрением», что и привело к нынешнему развитию событий.
Взгляд.ру
"Учитывая, что демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждет гонка Китая и Америки к экономическому дну. И, честно говоря, я бы поставила на Байдена", - заключает Видбург.
РИА Новости

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