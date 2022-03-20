Как отмечает автор, американский доллар на сегодняшний день – мировая резервная валюта, которая должна быть стабильной и легко доступной, а также считаться своеобразным «убежищем», передает РИА «Новости».
Как считает автор, администрация Байдена, вдохновляясь «извращенной показной добродетелью» и «самоубийственной тягой к «зеленой» энергии», относится к Саудовской Аравии с «бесцеремонным презрением», что и привело к нынешнему развитию событий.
Вывозной рейс авиакомпании AZUR air из Египта в Россию отменен, Росавиация работает с авиационными властями Египта над согласованием нового рейса, сообщила в воскресенье глава Ростуризма Зарина Догузова.
Кабмин РФ расширил безработным доступ к социальным контрактам: доход уволенного после 1 марта члена семьи не будет учитываться при оценке дохода семьи, сообщает пресс-служба правительства "Доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта", - говорится в сообщении.