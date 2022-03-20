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American Thinker: стремление Саудовской Аравии продавать нефть за юани является тревожным

«Бесцеремонное презрение» к Саудовской Аравии со стороны властей США побудило Эр-Рияд к переговорам по вопросу продажи нефти в Китай за юани вместо долларов.
Известия
По словам Видбург, в американских СМИ причиной такого решения Эр-Рияда называют отсутствие доверия к США при Байдене.
РИА Новости
Издание the Wall Street Journal отмечает, что, прежде всего, Саудовская Аравия недовольна отсутствием поддержки со стороны США в ходе противостояния в Йемене и стремлением Вашингтона к заключению сделки с Ираном по ядерной программе.
ИнфоСМИ
"Учитывая, что демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждет гонка Китая и Америки к экономическому дну. И, честно говоря, я бы поставила на Байдена", - заключает Видбург.
РИА Новости

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