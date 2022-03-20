Издание the Wall Street Journal отмечает, что, прежде всего, Саудовская Аравия недовольна отсутствием поддержки со стороны США в ходе противостояния в Йемене и стремлением Вашингтона к заключению сделки с Ираном по ядерной программе.
В международной организации считают, что спецоперация России на Украине может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики: если изменятся условия торговли энергоресурсами, то цепочки поставок будут перестроены, платежные сети разделены, а страны начнут пересматривать составы своих золотовалютных резервов.
Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, рассуждая о проблеме продовольствия, ранее предложил немцам есть меньше мяса и воздержаться от выбрасывания еды, чтобы сделать вклад в борьбу с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.